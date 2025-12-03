禁止唱衰房市 中國網信辦要求小紅書和嗶哩嗶哩刪文、刪帳號

北京當局為了遏止日益加深的房地產危機，已開始出手管制網路言論，要求社群平台小紅書和嗶哩嗶哩刪除唱衰中國房市的網路貼文和帳號。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國房地產市場持續低迷，近日房地產研究機構中國指數研究院公布的11月百大城市中古屋價格連續第43個月下跌，中國社群平台上一堆哀號房子價值還抵不過房貸，以及唱衰中國房市前景的文章。《彭博》報導，中國在加強審查社群媒體上對房市持悲觀態度的發文，此舉顯示北京當局為了遏止日益加深的房地產危機，已開始出手管制網路言論。

中國國家網信辦上海分局2日發布聲明指出，在不到3週的時間哩，社群平台小紅書和嗶哩嗶哩在1次針對規範網路房地產內容的「特別行動」中，共刪除了超過4萬則貼文。小紅書和嗶哩嗶哩也處置了超過7萬個違反規定的房地產相關帳號。

請繼續往下閱讀...

聲明指出，違反網路監管規定的行為包括扭曲住房政策、發布「虛假」低價房源資訊，以及製造房地產市場恐慌。該分局表示，將加強打擊網路亂象，更好地規範房地產資訊的傳播。

中國房地產市場陷入困境已超過4年時間，而且沒有復甦的跡象，社群平台充斥著大量哀號房子價值還抵不過房貸，以及唱衰中國房市前景的文章，引發中國網信辦的注意。

知情人士透露，中國2家房地產研究機構克而瑞（CRIC）和中國指數研究院，近日接獲中國住建部通知，要求扣住不發百大房企11月銷售數據，直到另行通知，以防進一步打擊已長期低迷的房地產市場。

中國的審查制度十分嚴格，當局對網路內容進行嚴格審查，並封鎖了許多外國新聞網站。過去，中國網信辦曾限制過從COVID-19疫情到習近平就任國家主席等一系列問題的網路討論。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法