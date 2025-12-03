弘凱看好明年營運成長 南通新廠帶動三大產品加速放量

弘凱光電看好旗下中國南通新廠正式啟用後，將成為推進三大主力產品線的重要基地。（弘凱光電提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕LED廠弘凱光電（5244）管理層今天在法說會指出，旗下中國南通新廠正式啟用後，將成為推進三大主力產品線的重要基地。目前智能感測、車用光源、新型顯示（IC LED，整合型發光二極體）三大產品線佔營收56%，目標明年提升至65%，並以「營收成長」作為2026年核心經營指標，整體營運將優於今年。

弘凱指出，車用應用今年第三季單季業績貢獻已達48%，預期未來將維持45%至50%的比重。智能感測部分受惠新廠千級無塵室啟用，與台灣設計公司合作的開發案重新啟動，傳感器產品將自明年起提供顯著成長動能。IC LED在電競、機器人應用需求推升下，今年營收年增約四成，明年仍可望持續擴大。

車用領域方面，公司近期推出兩款架構性產品，包括以CAN通訊（控制器區域網路）為基礎的ETR（收發器）與主攻降本需求的LinLight（LIN通訊，區域互聯網路）。ETR可直接控制Smart LED（智慧型發光二極體），取代傳統MCU（微控制器）架構，目前已送測韓、美、歐、日、中客戶，預計明年第一季量產。LinLight則協助車廠降低動態氛圍燈成本，導入速度加快。公司目前在中國車廠氛圍燈市佔約二成四，今年出貨可望突破一億顆。

此外，弘凱在車外燈領域亦有突破進展。Smart LED已受韓國車燈廠導入眉燈、方向燈、尾燈等模組驗證，相較傳統架構，可使燈板面積減少約八成，並同時降低周邊控制板與線材配置，推升客戶採用意願。公司表示，車外燈過往較少使用高整合度IC LED，本次實際驗證為整體車用業務帶來新的切入點。

在機器人市場方面，弘凱已與一家大型「非亞洲」國際機器人公司進入設計導入（Design-in，導入設計）階段，並已小量出貨。由於人形機器人整機空間高度壓縮，IC LED可省去傳統驅動板與多層線材的優勢明顯，單台預估可使用上百顆發光單元，公司預期最快明年下半年即可看到營收貢獻。

弘凱在無人機市場則聚焦指示燈、避障與光學追跡傳感器等應用，與中國大型無人機廠的合作已進入承認流程，預估明年下半年可進入量產階段。此外，弘凱也啟動矽光子布局，聚焦1.6T世代光學引擎，定位於封裝端，將朝外部雷射光源與共封裝光學（CPO）方向發展。公司規劃分三階段推進，2025年完成可行性驗證、2026年與客戶展開概念驗證（POC，概念驗證），並以2027年實現量產與營收貢獻為目標。

