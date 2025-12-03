永豐金：明年台股高點上看3萬3000點 GDP成長率3.7％

永豐金控（2890）今天舉行2026年投資展望。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐金控（2890）今天舉行2026年投資展望。永豐金控強調，2026年獲利成長與能見度最高的產業，仍是AI相關供應鏈；AI帶來生產力提升，在內資力挺，主動式ETF帶動下，預估台股本益比區間上移至17~23倍，若對應2026年指數區間，在2萬5000~3萬3000點。

今天大盤指數收在2萬7793點，若以永豐金控預估的2026年高點來看，距離最高點3萬3000點，未來最大的上漲空間還有5207點，如換算漲幅為15.78%，代表投資人仍有很大的獲利機會。

首先，就整體景氣面來看，永豐金首席經濟學家黃蔭基今天表示，我國景氣表現最令人驚豔，台灣佇立在AI核心，資通訊與電子產品出口超預期亮麗，今年總出口金額上看6300億美元，第一季至第四季GDP成長分別為5.54%、7.71%、8.21%、8.36%，全年全年上看7.49%。黃蔭基直言，這已經打破今年年初眼鏡，GDP表現優於2024年去年5.27%。

其次，IMF預估2026全球經濟成長3.1%。 G7央行降息近尾聲，估Fed再降2碼，明年1Q與2Q分別各降一碼至3.00%，政策焦點轉向財政。美國大而美法案、德國財政擴張、中國續發特別國債及專項債，台灣有AI護體、出口投資動能充沛，預估美國、歐元區、中國、台灣GDP將分別成長1.8%、1.0%、4.4%、3.7%。全球AI資本支出佔GDP比例由0.5%上升至1.0%，AI需求從算力、能源向儲存空間、應用端擴散，對景氣的貢獻日益顯著。

其中，美國GDP成長率今年與明年，分別是1.8%、2.0%。中國4.4%、4.9%以及台灣3.7%、7.4%。

再者，比較近三年台股表現，根據統計，2023年台股漲幅26.8%，2024年也漲幅28.4%，另外，2025年至今漲幅19.2%。

進一步展望2026年，黃蔭基指出，獲利成長與能見度最高的產業仍是AI相關供應鏈。2025年AI需求浪潮促使各大CSP資本支出成長63%，預期2026年將持續擴張32%。在台積電成長25%帶動下，台股上市公司獲利預期成長18%，EPS預估來到1438元。

此外，永豐金表示，AI帶來生產力提升，在內資力挺，主動式ETF帶動下，對應2026年指數區間在2萬5000~3萬3000點。

