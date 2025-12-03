華航首航美國鳳凰城 高星潢：符合國人人流、物流需求

華航總經理陳漢銘率團前往美國亞利桑那州遊覽鳳凰城長凱特·加列戈。（華航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華航空今（3）日正式開通台北 – 鳳凰城航線，首航班機訂位近客滿。華航董事長高星潢表示，鳳凰城開航，就是華航一直的使命-國人到哪，華航服務就到哪裡，而華航看好鳳凰城不僅是人流，也是物流，希望未來三個月的載客率達85%，更符合科技業的半導體、建廠等運送需求。

高星潢指出，鳳凰城作為美國西南地區重要門戶，是許多轉機行程的必經之地，相信鳳凰城開航後，華航可引領商務、觀光旅客更深入美國的各個地區，成為每位旅人的飛行首選。

今日開航典禮，交通部長陳世凱、美國在台協會台北辦事處處長谷立言出席典禮，而華航支持的旅美棒球好手林昱珉，目前效力美國職棒大聯盟 （MLB） 亞利桑那響尾蛇體系球隊，特別出席首航儀式，見證台美旅運交流的重要時刻。陳世凱表示，台美交流約來越多，希望華航飛航鳳凰城每周班次越來越多，因為已有很多國人、朋友在亞利桑那州生活。，

鳳凰城為華航於北美地區第七個航點，也是美國西南地區的第一個航點，直航飛行時間約 12 小時，相較於轉機行程可省下 6 小時的時間，提供旅客往返美國新的選擇，行程安排上更加彈性。

華航鳳凰城航線每周三、五、日飛航，來回直飛不中停；鳳凰城天港機場是亞利桑那州最大的國際機場，旅客可以透過與西南航空、阿拉斯加航空、西捷航空、太陽城航空聯程機票，中轉前往丹佛、達拉斯、休士頓、拉斯維加斯、堪薩斯城、芝加哥等美國城市。

