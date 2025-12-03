7旬翁靠「極致節儉」苦存1200萬後悔了！「1習慣」晚年淒涼曝

7旬翁靠「極致節儉」苦存1200萬後悔了！因過度儲蓄習慣，最終孤獨地度過了晚年。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕1名73歲的老翁，因過著極致節儉生活，苦存了6000萬日圓（約新台幣1200萬），由於過度儲蓄習慣，不僅對自己節儉，對孫子也是如此，平時總以各種理由拒絕孫輩的請求，就連新年禮也只給1000日圓，對於父親的極度節儉，兒子在忍無可忍後，對父親：請你為了錢而活吧，錢比家人更重要，此後，兒子一家人就再也沒回家，在意識到自己再也見不到孫輩，如今飽受悔恨折磨，最終孤獨地度過了晚年。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，A先生（化名）由於妻子10年前過世，現獨自居住在帶有花園的獨棟別墅裡，由於他從年輕時就勤儉節約，因此，夫妻共同擁有約6000萬日圓的資產，此外，他每月約17萬日圓（約新台幣3.4萬）的退休金足以維持生活，因此除非發生意外，否則他的積蓄不會減少。

請繼續往下閱讀...

A先生有1個39歲的兒子，兒子和妻子以及兩個孩子一起住在東京。A先生非常疼愛他的孫子，總是催促兒子：「你們什麼時候回來？」然而，全家一起回來探望需要花很多錢，所以兒子並不熱衷。

事實上，兒子曾經問父親：「既然你這麼想，就幫我們分擔一下回家的路費吧。」但父親卻吼道：「你在說什麼！別靠父母的錢！」

由於父親過度儲蓄習慣，不僅對自己節儉，對孫子亦是如此，父親每年只給孫子1000日圓（約新台幣200元）作為新年禮物，他曾偷偷地問父親：「能不能多給一點？」但父親斷然拒絕了。

此外，父親家附近30分鐘車程就有１個主題樂園，即使孫子們苦苦哀求他帶他們去，父親也不願支付費用，總是找各種藉口拒絕，他只是建議孩子們待在家裡或附近。

「我知道這聽起來可能有點吝嗇，但誰也說不準未來會發生什麼，所以你們必須做好準備。再說，等我去世後，這筆錢就留給兒子了。我相信他們會理解的……」 正是抱著這樣的想法，A先生一直堅持盡可能少花錢。

雖然兒子對於父親的行為，感到無奈，但還是默默的接受，直到有一天，A先生帶著孫子孫女，在附近的森林裡玩耍時，最小的孩子被1條日本條紋蛇咬傷了，沒想到，當晚，又有1隻大蜘蛛從A先生家的天花板上爬了下來，嚇得孫子孫女尖叫起來。兩個孫子孫女嚇壞了，再也不願意去A先生家了。

「幸好蛇沒有毒，但森林還是很危險。而且，房子也老舊了，孩子們覺得很陰森。如果你想見你的孫子孫女，就帶他們去遊樂園，把房子裝修一下，想辦法讓他們願意來爺爺家。」兒子和妻子商量後，終於有勇氣向父親坦白了自己的真實感受。

然而，父親根本不聽兒子的勸告，對於父親的極度節儉和固執己見一直讓兒子感到沮喪，由於父親對孫輩的態度始終如一，在忍無可忍後，他對父親： “爸……對不起，我覺得我們再也回不來了。請你為了錢而活吧，錢比家人更重要。”

由於兒子天生溫和，但一旦生氣，就很難輕易原諒，於是當A先生意識到自己再也見不到孫輩，如今飽受悔恨折磨，最終孤獨地度過了晚年。

專家表示，為退休儲蓄，甚至考慮身後遺產固然重要，但如果無法過著充實的生活，這一切都毫無意義。有時，不花錢反而會失去比金錢更重要的東西。為了避免這種情況發生，在儲蓄時，重要的是要規劃「多少錢花在什麼地方」。懂得如何明智地使用金錢，是邁向充實人生的第一步。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法