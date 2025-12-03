佳世達小兵德鴻申購最後1天 中籤報酬率近50％

佳世達（2352）小兵、雲端與客服服務廠商「德鴻（6910）」公開申購今（3日）進入最後1天，若幸運中籤最高有望現賺1.54萬元。圖右為董事長林宏興、左為總經理史習聖。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕佳世達（2352）小兵、雲端與客服服務廠商「德鴻（6910）」公開申購今（3日）進入最後1天，若幸運中籤最高有望現賺1.54萬元，潛在報酬率近50%。

綜合媒體報導，德鴻將於12月11日正式掛牌上櫃，並於12月1日至12月3日止辦理上市櫃公開申購，承銷張數660張，申購價每股31元，每人限申購1張。若以德鴻當前現價46.4元計算，若是抽中可望獲利1.54萬元，報酬率為49.6%。

請繼續往下閱讀...

根據HiStock嗨投資理財社群公布的數據顯示，截至12月3日中午12點，德鴻累計申購人數已達11萬4321人，中籤率為0.58%。

德鴻將於12月5日上午舉行公開抽籤，投資人最晚可於當天中午12點前得知中籤結果。未中籤者將於12月8日獲得退款，中籤投資人則預計於12月11日上午8點半前收到股票配發至證券帳戶。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法