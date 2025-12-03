中國房市為何還沒觸底回升？外媒抓出「最大兇手」

中國房地產市場低迷已進入第5年。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中國房地產市場低迷已進入第5年，正發出新的警訊，根據中國房地產資訊集團（CRIC、克而瑞）週一（1日）公布的數據，11 月份前 100 大房企的銷售額按年暴跌 36%，雖較 10 月份 42% 的跌幅略有改善，但依舊低迷。今年前 11 個月的住宅銷售額則較去年同期萎縮 19%。外媒指出，過剩的庫存仍然是壓制中國房價回升的主要因素。

《CNBC》報導，另一方面，中國房地產研究機構中指研究院週一表示，納入調查的 100 個中國城市中古屋價格在 11 月份下跌 7.95%，跌幅較前一個月略為擴大。該機構將加深的價格下滑歸因於上市量偏高以及購屋情緒疲弱。

摩根士丹利估計，中國25 家大型房企11 月份的平均銷售額年跌 42%，這種疲弱態勢可能延續至明年春季。

高盛首席中國經濟學家閃輝（Hui Shan）在週一的一份報告中指出：「房地產數據惡化的情況是真實且令人擔憂的」，並表示另一輪房市刺激措施的可能性已上升。

大和資本市場（Daiwa Capital Market）房地產分析師吳威廉（William Wu）指出，北京去年 9 月提出的「止跌房市」目標，如今看來越來越不切實際，第4季房價跌勢加速，加上大型違約事件再現，使這一輪動盪重現的局面更加明顯。

報導點出，中國官方去年5月撥出 3000 億人民幣，由金融機構貸款給地方國企，用於收購已建成但滯銷的住宅。但這筆資金規模似乎不足以有效帶動房市走出低迷，過剩庫存仍然是壓制房價回升的主要因素。

根據標普全球（S&P Global）數據，截至 2025 年 8 月底，中國完工但未售出的住宅庫存約 7.62 億平方米，較 2024 年底的 7.53 億平方米增加。標普預期「去庫存」仍將是政策優先事項。

《經濟學人智庫》（EIU）指出，若中國當局的政策，能有效收緊開發商的土地供應、減少新房庫存，房價最快可能在 2027 年上半年觸底。

多位接受《CNBC》訪問的經濟學家預期，北京將推出幅度有限，但更多的政策寬鬆措施，以遏制持續低迷的房地產市場。摩根士丹利表示，北京可能考慮推出「利率補貼」，使購屋者的房貸成本降低、同時不傷害銀行獲利，從而穩定房價，並「爭取時間」讓需求逐步回溫。

摩根士丹利估計，若中國在 2026 年第2季將房貸利率成本降低 1 個百分點，將有助刺激新屋銷售，也可減輕明年的通縮壓力，房價最有可能在高線城市率先止跌。

