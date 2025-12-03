荷蘭經濟大臣不去中國了！ 公布接管安世半導體過程

荷蘭經濟大臣卡雷曼斯原定12月對中國進行訪問，現宣布因為「行程安排衝突」取消訪問計畫。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭政府因擔心關鍵技術可能轉移至中國，宣布接管中資晶片製造商安世半導體（Nexperia），此舉引發中荷激烈交鋒，荷蘭經濟大臣卡雷曼斯（Vincent Karremans）原定12月對中國進行訪問，現宣布因為「行程安排衝突」取消訪問計畫。

據《路透》報導，荷蘭經濟大臣卡雷曼斯在當地時間2日表示，他已取消原定於12月對中國的訪問，理由是行程安排衝突，此次訪中計畫兩國就恢復晶片供應和所謂安全問題進行進一步磋商。

卡雷曼在聲明信中公布荷蘭接管安世半導體（Nexperia）之前的時間軸，最早於9月18日獲悉安世半導體的問題，當時他收到消息稱，該公司當時的管理層已制定了將業務轉移到中國的計畫，他認為這將對歐洲的經濟安全構成威脅。他於9月25日決定進行干預，並在實際干預後才通知英國、德國、美國和中國。

卡雷曼斯在信中稱，儘管此次訪問暫時取消，但如果圍繞安世半導體（Nexperia）問題持續，他仍會在近期前往中國，新的日期尚待確定。

安世半導體總部位於荷蘭，前身為荷蘭恩智浦半導體的標準件業務事業部，為半導體標準裝置供應商，處於電子產業鏈上游，業務分佈於亞洲、歐洲和美國。其客戶包括中游製造商、下游電子品牌客戶，包括博世、華為、蘋果、三星、華碩、戴爾、惠普等。

