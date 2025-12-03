焦點股》世芯：下一代AWS晶片出現敵手？跳水重挫

世芯今日股價回測月線。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕AWS（Amazon Web Services，亞馬遜雲端服務公司）正式發表最新AI加速器Trainium3晶片，同時下一代Trainium4也亮相，Trainium 4將導入支援NVIDIA（輝達）NVLink Fusion高速互連技術，外資解讀Trainium 4將帶進多家IC設計服務商參與，市場擔心世芯-KY（3661）未來可能被博通或Marvell分食訂單，世芯股價早盤開高後，跳水下殺，一度重挫6.8%，回測月線。

截至9:33分左右，世芯股價下跌5.26%，暫報3240元，成交量約2171張。

請繼續往下閱讀...

世芯最重要的大客戶就是AWS，今年因AWS進入產品轉換期，營收大幅下滑，世芯已順利拿下Trainium3晶片，世芯日前在法說會表示，大客戶新款3奈米AI加速器晶片將在明年第二季進入量產，看好明年第二季起營收將大幅成長，公司營運進入另一波高成長階段。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法