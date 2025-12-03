台積電與英特爾爆發「晶片諜戰」！彭博稱 : 精彩程度值得拍成Netflix影集

美媒指出，台積電與英特爾因前高階主管跳槽引爆的「機密外洩疑雲」，情節宛如企業諜戰。（彭博，本報合成）

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾在10月聘用剛從台積電退休、年逾七旬的羅唯仁時，外界多半還不以為意，因為科技圈的高階主管在競爭者間流動並不罕見，羅唯仁在2004年加入台積電之前也曾任職英特爾，但這件事在台積電正式向台灣智慧財產及商業法庭提告後，急轉直下。

《彭博》指出，當時很少人會預料到，羅唯仁會打破世界兩大晶片製造商之間的微妙平衡，這起晶片洩密案，值得拍成Netflix影集。

請繼續往下閱讀...

台積電稱，羅唯仁極有可能帶走商業機密與敏感技術資料，更指他在離職面談時隱瞞前往英特爾工作的計畫，僅宣稱將到學術機構任職。問題核心直指台積電目前仍無人能及的技術領先地位，也是蘋果、輝達等科技巨頭將高階訂單全數交給台積電的主要原因。

隨後，台灣檢方立即搜索羅唯仁在台住所並扣押資產，調查他是否觸犯《國安法》關於「先進技術外洩」的條款。這項法規原本是防堵中國竊取台灣的半導體技術，如今卻首次用在美國企業相關案件上，凸顯台灣保護核心技術的決心，即使對象是最重要盟友也不例外。

英特爾執行長陳立武率先公開表態，為羅唯仁「背書」，強調外界不需擔心英特爾接觸到任何台積電機密。這番言論出現在業界盛會Robert N. Noyce Award 的場合，當時台積電執行長魏哲家與前董事長劉德音同台領取，當時氣氛仍顯得友好輕鬆。

回頭看十多年前羅唯仁初次加入台積電時，英特爾依舊強大到被稱為「Chipzilla」，但現今形勢早已不同。如今若要論半導體「巨獸」，當屬台積電，目前其市值不僅遠超英特爾，甚至英特爾本身也成為台積電的客戶。

值得注意的是，羅唯仁當年第一次跳槽時，英特爾並沒有對此提出異議。

整起事件對一向低調的半導體產業而言十分罕見，也讓外界更關注台積電在技術領先上的戒心。但輝達執行長黃仁勳給出的回應或許最能反映現實，他認為台積電的競爭力絕不會因一位高層流動而動搖。

黃仁勳直言，台積電不是一個人，它的企業文化與技術深度極其複雜，他完全相信台積電會持續蓬勃發展。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法