對台斷交慘輸！宏都拉斯蝦因北京誆騙喪失競爭力 台灣大使曝數據

宏都拉斯蝦業出口因北京承諾跳票，喪失競爭力。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣駐巴拉圭大使韓志正表示，宏都拉斯與台北斷交並轉而與中國結盟後，遭受了嚴重的經濟打擊。他解釋說，北京未能履行對這個中美洲國家的貿易承諾。

宏都拉斯媒體《中美洲360》（CentroAmerica360）報導，韓志正指出，宏都拉斯與台灣簽署自由貿易協定，該協定促進宏都拉斯每年向台灣出口價值超過1億美元的蝦類產品，蝦子是宏都拉斯在該市場的主要產品之一。隨著外交關係破裂，宏國也取消了該協定，使出口商處於不利地位。

韓志正解釋說，如果沒有自由貿易協定，宏都拉斯蝦子進入台灣市場需要繳納關稅。由於這些成本，該產品已不再具有與其他供應商的競爭力。他估計，銷售額已下降「超過6000萬美元」（台幣近20億元）。

他表示，這一下滑影響了宏都拉斯的就業。競爭力的喪失導致海鮮出口產業損失了超過1萬4000個工作機會。

此外，韓志正也指出，中國並沒有消化台灣先前購買的產品。他說 ：「北京沒有購買台灣過去購買的產品」；中國政府做出的承諾「沒有兌現」。

