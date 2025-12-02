走出逆風 漢田生技未來5年拚溪湖廠產能填滿

台灣最大軟袋保健飲品製造商漢田生技（1294）總經理王國華表示，上半年因關稅、匯率與終端觀望情緒影響，使品牌客戶下單趨於保守，自9月起市場需求明顯回溫，已走出短期逆風，隨著溪湖廠擴產完成，未來5年首要任務要把產能填滿。（漢田生技提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣最大軟袋保健飲品製造商漢田生技（1294）總經理王國華表示，上半年因關稅、匯率與終端觀望情緒影響，使品牌客戶下單趨於保守，自9月起市場需求明顯回溫，已走出短期逆風，隨著溪湖廠擴產完成，未來5年首要任務要把產能填滿。

王國華指出，保健飲品主流包材以玻璃瓶與軟袋為主，但以漢田的營收規模推估，台灣軟袋在液態保健飲市場的滲透率僅約3.7%，仍處於非常早期階段，隨著玻璃瓶逐步被更輕量、減塑的軟袋替代，預估未來5年台灣軟袋市場將以15~20%的速度擴張。

漢田目前年產能達到1.91億包，公司每年開發超過170款新品，銷售量超過300萬包的明星產品成功率達30%，漢田溪湖廠已完成擴產，公司現有產能足以支撐未來5年的成長，接下來的首要任務是「把產能填滿」。

王國華指出，漢田已從「新素材導入、通路滲透、海外布局」三大方向著手，在新產品部分，公司透過策略聯盟取得高潛力素材，今年已與一家上櫃功能性益生菌原料商達成合作，將共同打造液態益生菌產品。

其次在通路部分，公司將進一步切入過去滲透率較低的藥局、直銷與超市通路，以擴大消費者觸及並提升長期現金流的穩定性；海外市場拓展東南亞客戶需求已開始增強，公司與國際直銷品牌亦傳出合作進展，有機會於2026年開始看到規模化貢獻。

