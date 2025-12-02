磐儀四大新品齊發 明年力拚雙位數成長

磐儀管理層看好旗下4大新品齊發之下，明年營收可望挑戰雙位數成長。（磐儀提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠磐儀今日召開法說，董事長李明表示，明年將以邊緣AI高效能運算（Edge AI HPC）、防爆平板、聯發科（2454）晶片平板與車載電腦等四大新品為主要動能，各產品線均已有具體進展，全年營收可望挑戰雙位數成長，子公司磐旭營運也將維持上升態勢。

李明指出，旗下平板產品與聯發科合作密切，採用聯發科晶片的機型具高性價比，在餐飲等垂直領域已有斬獲，目前在手訂單約3萬台。與同業樺漢（6414）的合作也帶來綜效，雙方在自動化工廠、邊緣運算、智慧倉儲與軌道交通等領域皆看到落地成果，並持續透過通路、市場、研發與供應鏈的整合強化產品競爭力。

在新品布局方面，磐儀今年推出的防爆平板已切入石化、軌道交通等應用，預計明年出貨約2000台，每台單價達3000美元（約新台幣9.42萬元），可望成為主要成長來源之一；IP69K車載工業電腦則鎖定高標準的特殊車輛市場，亦為明年的關鍵新品。

磐儀在邊緣AI的主力產品Edge AI HPC，採用輝達（NVIDIA）與超微（AMD）高階AI加速卡，可擴充至360 TFLOPS，結合工業平台強化邊緣智慧能力，鎖定生成式AI、影像醫療基因分析、機器人工作站與高速智能製造等高階應用。

李明強調，目前AI成長仍以伺服器端為主，但工控端若能在明後年加速落地，將決定後續AI擴散的速度。針對近期記憶體缺料與漲價問題，目前庫存足以支應至明年1月，農曆年前出貨不受影響，且記憶體價格上漲可望順利轉嫁，壓力相較疫情期間明顯較小。

