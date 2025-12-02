IASDR睽違20年重返台灣、規模歷年之最 設計美學走向產業升級

全球指標性盛會「IASDR 2025國際設計研究研討會」睽違20年重返台灣。（產發署提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕全球指標性盛會「IASDR 2025國際設計研究研討會」睽違20年重返台灣，自今（2）日起至5日在松山文創園區舉行，規模為歷年之最，吸引來自47個國家、超過800位國際設計學者、產業領袖與政策代表參與。

開幕典禮由經濟部次長何晉滄與IASDR主席Peter Lloyd及各界嘉賓共同出席，本次研討會以「Design NEXT」為主題，聚焦在AI協作、新興科技、社會變遷與永續環境等全球議題下，探討設計在「人本觀點×數位實踐」之間的未來趨勢。除3場主題演講與12項主題徵稿外，今年亦規劃多場國際論壇、工作坊、產業參訪與主題展覽。

何晉滄致詞時表示，經濟部與台灣設計研究院多年來致力推動設計驅動的跨領域發展，不論是產品設計或公共服務與數位創新，都展現出蓬勃的創新能量。設計的角色，也從美學提升逐步走向產業升級、公共空間改善，成為推動我國產業與社會創新的關鍵力量，期盼透過IASDR 2025，促進國際設計交流與合作，讓設計為世界帶來更多創新、韌性與希望。

經濟部產發署指出，IASDR 2025吸引全球1120篇投稿，創下IASDR歷年紀錄，反映全球設計界對台灣主辦的高度期待，以及對台灣設計發展成果的肯定。本屆共有72位國際評審團隊採雙盲審查，最終自千篇投稿中錄取557篇優秀論文，並將在為期4天的研討發表中共同角逐最佳論文獎。

開幕典禮後亦規劃國際論壇，由國際知名學者Johan Redström、Laura Forlano 探討科技與人文的設計倫理；設研院長張基義則以教育、城市與民主設計為核心，分享設計如何回應複雜社會挑戰；荷蘭恩荷芬理工大學設計學院副院長Stephan Wensveen則提出智慧科技時代下，設計、美學與技術重新定位的未來觀點。

今年首度大規模推出跨企業、跨場域的產業衛星活動，邀集BMW DesignWorks、美國電腦製造商Framework、美國工業設計師協會（IDSA）、鴻華先進科技、中光電智能、廣達研究院及小智研發等歐美亞企業代表參與，共同探討未來移動、智慧永續設計、城市共創等產業趨勢，展現台灣作為設計產業趨勢的連結力與策動力。

為協助國際與會者更深入理解台灣產業與城市的設計實踐，特別規劃多場企業與現地參訪，包括循環材料與淨零解方的益鈞環保科技、全球科技領導品牌Acer宏碁、國際電子製造廠Pegatron和碩，以及青山國中、小學校園再設計。從企業到城市，與會者得從第一線觀察台灣如何透過設計整合科技、永續與城市治理，推動產業升級與城市更新。

配合台灣設計週，企業展覽自11月29日至明（2026）年1月25日於松菸台灣設計館以「Design NEXT 進未來」為題同步展出，呈現多組國內外企業與研究團隊案例，從科技應用到文化敘事、從永續材料到城市系統，展現設計在驅動產業創新與生活轉變中的多元角色。

