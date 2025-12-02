高市早苗為國家「努力工作」誓言 獲選日本年度流行語

日本首相高市早苗本月1日在日本東京領取「年度流行語獎」。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕日本首相高市早苗今年10月就任前所做出的承諾，稱她將為國家「努力工作、努力工作、努力工作、再努力工作」的誓言，擊敗了20多個候選詞，獲選為日本年度流行語。

《衛報》報導，年度流行語獎的主辦單位指出，今年的候選字詞包含許多反映2025年日本社會氛圍的語句，像是「首位女性首相（排名第2）」、「川普的關稅」、「熊害」以及「老、老、老米（此指為抑制飆漲的物價而釋出的2021年儲備稻米）」等。

請繼續往下閱讀...

而高市早苗的「努力工作、努力工作、努力工作、再努力工作」的宣言從中脫穎而出，獲選為日本年度流行語。

報導指出，高市早苗是第4位獲得此獎項的日本政治人物。上一次獲獎者是2009年的前日本首相鳩山由紀夫，他憑藉「政權交替」一詞獲獎。

本週，高市早苗在領獎時，也針對之前她要大家「像馬一樣工作」的爭論言論做出回應，稱她的言論被誤解了。她無意鼓勵大家過度工作，也無意暗示長時間工作是一種美德，她只是想表達自己致力於成為高效領導者的決心。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法