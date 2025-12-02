衛生紙、牙膏入列！退休族在好市多必買5樣省錢好物。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕退休無疑是許多人翹首以盼的時刻，但經濟的不確定性讓許多退休人員不禁思考如何才能更好地利用他們的固定收入，而降低開支是省錢最簡單方法，以物美價廉聞名的好市多（Costco）則提供省錢管道，然其商品數量多，往往會造成浪費，得不償失，不過，1位退休的建築公司總裁則表示，好市多販售的牙膏、衛生紙等5樣日常必需品，相比其他賣場，不僅省錢，品質也更佳，是最適合退休族的省錢好物。

通貨膨脹和關稅，只會讓妥善管理為晚年積蓄而設立的收入變得更加複雜，降低開支的方法之一就是盡可能少花錢。據美國勞工統計局稱，「可自由支配支出是退休後限制開支最簡單的方法。」 而這正是好市多購物的優勢所在。

《GOBankingRates》採訪1位退休的建築公司總裁克里斯托弗·李，李表示，為了省錢，避免不必要的浪費，他只有在不易腐爛的物品、家裡經常使用的東西，才會考慮大量購買，而以下5樣東西，是他在好市多必買的商品。

1、牙膏和電動牙刷頭的替換裝

口腔護理至關重要，尤其隨著年齡增長更是如此。Costco 的價格比藥局或亞馬遜便宜，尤其是這類用品。李表示，Costco每支牙膏能省下約1.5美元，電動牙刷頭每支能省下10美元。他說，1大包牙膏可以用3個月，電動牙刷頭可以用6個月。

2、雞蛋（60個裝）

雞蛋是優質蛋白質的來源，如果你是嬰兒潮世代，就需要確保攝取足夠的蛋白質。李說，好市多的雞蛋更划算，他還補充道：“我通常買有機雞蛋，但如果需要省錢，普通雞蛋也行。

3、洗碗皂和洗衣液

洗衣是日常生活中重要的一環，因此洗碗皂和洗衣液必不可少。李先生比較喜歡Cascade牌的洗碗皂，而不是Kirkland牌的。至於洗衣液，他一直用Tide，認為它清潔力強，比Kirkland牌的更好用。

4、衛生紙和紙巾

衛生紙和紙巾也是每個家庭的必備品。李說好市多的紙巾品質非常好。

5、特級初榨橄欖油

橄欖油用途廣泛，不僅可用於烹飪，也是許多DIY產品的重要原料。根據李介紹，Costco的橄欖油品質優良，非常新鮮。1大瓶可以用大約6個月，只要儲存得當，就不用擔心變質。

李表示，「我購買這些商品大約能省下685美元，具體金額可能會因購買的商品種類、折扣以及這些商品的使用頻率而有所不同」。李說，685美元看起來可能不多，但對於退休後沒有收入的人來說，每一分錢、每一美元都很重要。

