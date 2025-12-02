下手要快！好市多7款「大降價」值得囤商品曝光

下手要快！好市多奶油等7款「大降價」值得囤商品曝光。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）黑五促銷活動雖已結束，不過，賣場還是有許多季節性商品正在打折，而奶油、蘇打水、巧克力等7款熱門商品，本月正在大降價，會員點名值得大量囤貨。

《Eat This, Not That!》報導，好市多經常會無預警的促銷或折扣，而以下7款是目前大降價值得囤貨的熱門商品。

1、Cello 精選切片起司組合裝

Cello什錦裝切片高級起司餅乾現在優惠3.5美元（約新台幣110元）。每包包含陳年切達起司、雅爾斯堡起司、奶油哈瓦蒂起司和荷蘭高達起司，總重2磅。 「這是這個季節的完美零食，」1位顧客說。

2、Spindrift 氣泡蔓越莓覆盆子

Spindrift蔓越莓覆盆子氣泡水目前可享4美元（約新台幣126元）折扣。1位顧客說，「我們很喜歡Spindrift的產品。我們覺得這是市面上最好的氣泡水之一，沒有奇怪的添加劑，只有果汁，低碳酸，低糖低卡。我們喜歡這款口味，也喜歡 Spindrift 的大多數產品。」

3、Kerrygold純愛爾蘭奶油

1位顧客注意到，Kerrygold純正愛爾蘭奶油（有鹽和無鹽兩種）目前正在促銷，售價13.59美元（約新台幣427元）。 「我打算這次Kerrygold和Costco的奶油都買一些。Kerrygold用來塗在百吉餅或麵包上，Costco的用來烘焙，或者以防Kerrygold用完了。」1位Reddit用戶說。

4、埃斯特班·馬丁歌海娜-西拉

1位顧客發現北卡羅來納州的門市現在正在以4.99美元（約新台幣157元）的價格出售Esteban Martin歌海娜-西拉混釀葡萄酒，這位會員分享， 「我們一開始買了1瓶，今天我又去買了1箱。這款酒口感順滑，果香濃鬱，非常適合招待客人。如果你以前喜歡葡萄牙鬥牛犬葡萄酒，你也會喜歡這款（雖然它和葡萄牙鬥牛犬葡萄酒不太一樣）。我估計很快就會售罄。對於會員來說，這個價格絕對物超所值。」

5、皮特咖啡Nespresso膠囊

1位顧客表示，Peet's 原味 Nespresso咖啡膠囊回歸啦！之前它們斷貨的時候我抱怨過好久，不過好消息是它們又重新上架了，而且包裝也煥然一新，目前在位於佛羅裡達州博卡拉頓的倉庫裡正在促銷。

6、零食工廠白巧克力薄荷椒鹽脆餅

「Snack Favorite的椒鹽脆餅是我的最愛！1年前第1次嚐到就愛上了。這次限購，我忍不住把限購數量都買光了！」1位粉絲說。

7、歌帝梵金標什錦巧克力禮盒

歌帝梵（Godiva）金標什錦巧克力禮盒現在降價30美元（約新台幣942元）。 「物超所值，而且我運氣好，在好市多原價的基礎上還能享受折扣，」1位顧客說。 “這些巧克力新鮮美味，種類也很豐富。我喜歡在感恩節把它們送給親朋好友。”

