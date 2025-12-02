她錄Podcasts當副業、結果錄到年收1900萬！親揭逆轉人生關鍵

澳洲墨爾本一名女子薩拉斯瓦蒂庫克（Ginni Saraswati-Cook）過去在一家大型飛機製造商擔任組裝工人，靠著興趣錄播客的副業，一路做到赴美創業、收入翻倍。錄音麥克風示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕澳洲墨爾本一名40歲女子薩拉斯瓦蒂庫克（Ginni Saraswati-Cook）過去是在一家大型飛機製造商擔任組裝工人，後來她出於興趣，開始利用下班時間錄製個人播客（Podcasts）節目《吉妮秀》（The Ginni Show）作為副業，結果內容開始受到企業家與公眾人物注意，後來一路發展成全職事業，她開始接案剪輯錄製播客，事業越做越大，甚至創立了媒體公司，自創立以來幾乎每年營收都翻倍，如今公司年營收已高達60萬美元（約1902萬元新台幣）。

美國財經雜誌《企業家》（Entrepreneur）報導，薩拉斯瓦蒂庫克原本定居澳洲墨爾本，在航空製造大廠擔任技師，負責製造客機機翼零件。她笑稱：「如果你坐過飛機，搞不好是我做的機翼。」她同時熱愛廣播，2017 年，她利用沒上班的時間，主持廣播節目賺外快，後來更進一步錄製個人 播客節目《吉妮秀》，內容靈感來自她作為斯里蘭卡移民，在澳洲成長的經歷。

薩拉斯瓦蒂庫克以幽默風格分享生活、文化與人生體悟，獲得越來越多創業者與公眾人物注意到她，希望她來協助製作，這令薩拉斯瓦蒂庫克開始啟動副業，她最初只花了300澳幣（約6295元新台幣）購買麥克風與錄音介面，並在上班之餘外包音頻剪輯，之後她自己的節目獲得澳洲播客大獎（Australian Podcast Awards）的「最佳喜劇播客」提名，她本人也入圍「年度廣播主持與節目主持人」，成功打開曝光度。

之後薩拉斯瓦蒂庫克開始協助他人製作節目，透過 Upwork 等平台，正式邁入自由接案的斜槓生涯，後來更決定赴紐約全職投入播客事業，她笑稱，許多人以為播客的工作是「深度對話、靈感迸發」，這點確實沒錯，但也需要專案管理、情緒勞動，以及「面對 Wi-Fi不穩定的高耐受力」。

薩拉斯瓦蒂庫克2017年12月正式創立媒體公司「吉尼媒體」 （Ginni Media）‵，在第一年結束時，吉尼媒體的年營收達到14萬1000美元（約447萬元新台幣），而她以前在航空製造廠的年收入是6萬7000美元（約212萬元新台幣），所以換句話說，在辭職投入創業後的第一年，她的收入就已經翻倍。

目前公司的年營收大約60萬美元，是迄今最好的成績，年增率達 20%。現在，吉尼媒體即將在曼哈頓新開設2間錄音室，並預估 2026 年將再成長 25%。

薩拉斯瓦蒂庫克強調，製作播客不光只有講述，更在於傾聽，「你需要為客戶的故事、品牌和訊息留出空間」。她更透露，身為製作人時，創作出來的內容不僅代表客戶的品牌，也代表自己的品牌，要知道這份工作不再只是為自己而做，而是與多個團隊和品牌共同前進，因此心態也必須跟著調整。

薩拉斯瓦蒂庫克表示，播客產業的變化也很大，她剛開始時，播客還算小眾，而且主要以純音訊為主。如今已成為多媒體領域，影片幾乎成了標準配置，而優質的製作水準更是不可或缺。從預約錄音室、掌握新工具到追上最新趨勢，對新踏入該領域的參與者來說，確實很容易感到不知所措。

但她認為，只要找到自己的節奏，穩定地創作下去，就能累積動能，並製作出讓自己引以為傲的內容。

