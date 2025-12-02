Costco「重大策略」成功了！會員行為轉變有成效、數據會說話

Costco今年在美國進行了幾項重大的調整，包含開放黑鑽卡會員最早提前1小時入場。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）有許多值得喜愛的地方，但有一項因素讓不少會員相當頭痛，就是人潮過多，導致購物體驗大打折扣，Costco今年因此在美國進行了幾項重大的調整，包含開放黑鑽卡會員（Executive members）最早提前1小時入場，外媒分析指出，該項策略讓會員的購物習慣出現重大轉變，變得更有效率地完成購物，而對Costco來說，也吸引更多人潮。

《The Street》報導，幾個月前 Costco 宣布將提早開門，讓黑鑽卡會員優先入場時，曾引發爭議，主要是有部分一般會員覺得自己像「二等公民」。一些Costco 員工則擔心壓力變大，因為商品必須更早上架、提前備妥。

請繼續往下閱讀...

但就目前情況看來，這項改變是「利大於弊」。根據人流分析公司 Placer.ai 的數據，Costco將黑鑽卡會員的進場時間提前1小時之後，確實改善了其購物體驗，也讓公司在客流與銷售上雙雙獲益。

數據顯示，在新時段實施後的2個月，也就是2025年7月與8月，Costco上午9點時段的人流量比起去年同期，出現小幅但明顯的成長，而上午10點與11點的客流則略有下降。

數據顯示，新時段實施後，會員在Costco逛30至45分鐘的比例上升，逛45至60分鐘則是減少。這顯示，在人潮減少的情況下，Costco 會員得以更有效率地完成購物。

Costco 早就知道，僅針對黑鑽卡會員提前開店具有風險。但對於願意付最高額年費的客群提供額外待遇，本質上合理。該公司近期指出，黑鑽卡會員貢獻了約 74% 的店內銷售額，因此讓黑鑽卡會員的購物體驗更愉快，對 Costco 來說絕對值得。

Placer.ai 研究總監拉方丹（Elizabeth Lafontaine）告訴《The Street》：

「Costco 在 2025 年展現了對會員的價值承諾，這強化品牌忠誠度，並讓消費動能從大型零售店轉向倉儲量販模式。」

她補充：「在會員眼中，Costco 現在是一站式購物的終極場所，也是最重視消費者需求的零售商。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法