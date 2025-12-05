LTN經濟通》詐騙帝國被掃蕩？中國精心策畫戲碼

緬甸的「KK園區」惡名昭彰，背後和中國有著牽扯不清的關係。（法新社）

KK園區是以澳門黑幫大老尹國駒為名

〔財經頻道／綜合報導〕詐騙產業的規模已成區域國安問題。根據聯合國統計，光是2023年，東南亞與東亞地區的詐騙受害者就被騙走了高達370億美元（約新台幣1.2兆），全球的實際損失可能遠高於此。其中又以緬甸的「KK園區」最為惡名昭彰，近年成為詐騙、洗錢和人口販賣的代名詞，其背後有著包含綽號「崩牙駒」的澳門黑幫大老尹國駒，以及柬埔寨籍華裔商人佘智江，都被外媒指控是KK園區的背後金主，可見KK園區與中國有著牽扯不清的關係。

KK園區位於緬甸克倫邦，鄰近泰國邊境，該處是中國「一帶一路」的投資目標區域，KK園區的名稱，即來自於尹國駒的名字拼音「Wan Kuok Koi」首字母。而緬甸自2021年政變引發內戰以來，邊境地區管治鬆散，因此出現許多網路詐騙集團據點。

尹國駒是澳門犯罪集團「14K」首腦，他在1990年代晚期以血腥的幫派火併等方式，活躍於澳門黑社會。到了1998年，當時的澳葡政府警察司司長白德安座車被炸彈炸毀，白德安在座車爆炸時外出慢跑，因而逃過一劫，事後追查發現尹國駒涉嫌重大，因此遭到逮捕，後因放高利貸、洗錢等罪名遭判刑入獄。尹國駒2012年出獄後，作風轉為低調，轉移到東南亞以商人身份活動。

尹國駒2022年在泰國被逮捕，佘智江後來被關押在曼谷的空隆中央監獄。（美聯社）

德國之聲：KK園區被視為是一帶一路部份

《德國之聲》報導指出，追蹤遭KK園區詐騙的受害者資金去向後，發現是透過加密貨幣錢包轉移，這個龐大的犯罪網絡最終導向了和尹國駒關係密切的組織，尹國駒也藉由支持中國政府的一帶一路，來為中國共產黨服務，因此得到中國政府的背後支持，點出KK園區的幕後主使者是中國人。

報導描述：「中國政府曾在報告中讚揚了KK園區附近的發展項目，將其視為『一帶一路』雄心的一部分，但後來因KK園區被指控存在大量詐欺行為，而與其撇清關係。」《德國之聲》更直接點名，KK園區是專門為了詐騙而建。

KK園區另外一名幕後金主，則是佘智江。佘智江出生在中國湖南省，據中媒指出，佘因經營博弈產業，10多年前就被中國官方追捕，他為了躲避，輾轉前往東南亞國家活動，不僅在柬埔寨以及緬甸克倫邦從事備受爭議的大型賭博行業，還在菲律賓經營樂透事務，主要在東南亞國家活動發展，擁有多個化名，目前是柬埔寨國籍。

KK園區另外一名幕後金主佘智江出生在中國湖南省，他在被逮後已於今年11月21月，被從泰國引渡回中國。（法新社）

佘智江以網路詐騙與人口販運活動惡名昭彰

國際刑警組織（Interpol）指出，佘智江在2017年獲得柬埔寨公民身分，持有柬埔寨護照。而根據消息指出，只要有人捐款25萬美元（約新台幣792萬元），柬埔寨政府就會批准該捐贈者的公民身分。

佘智江在緬甸鄰近泰國邊境的城市水溝谷（Shwe Kokko）開發「亞太新城」（Yatai New City）計畫而聲名狼藉，該地以網路詐騙與人口販運活動惡名昭彰。聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）2024年的一份報告曾指出，佘智江在東南亞多國擁有龐大的商業與投資組合。

國際刑警組織2021年對佘智江發布紅色通緝令，隔年佘智江在泰國被逮捕，佘智江後來被關押在曼谷的空隆中央監獄（Klong Prem Central Prison），先前曾透過律師指控，在獄中受到「非人道待遇」，但遭泰國司法部否認。

而佘智江已在今年11月21月被從泰國引渡回中國。根據中國媒體報導，鎮江公安機關也依法對被引渡回國的佘智江宣布逮捕。報導指出，以佘智江為首的犯罪集團在網上設立200多個賭博平台，吸引全中國33萬人參與網路賭博，涉案金額超27億元人民幣（約新台幣121.79億元）。

同時，該犯罪集團還在中國境內設立多家公司，招募人員從事網路賭博犯罪活動，並與境內外非法支付、地下錢莊等犯罪團伙勾連。此外，29個電詐園區共248個電詐集團，也向中國公民瘋狂實施電詐犯罪，造成損失特別巨大，社會影響極其惡劣。

佘智江因在緬甸鄰近泰國邊境的城市水溝谷（Shwe Kokko）開發「亞太新城」（Yatai New City）計畫而聲名狼藉。（路透）

緬甸軍方10月開始加大掃蕩KK園區

KK園區規模之後不斷擴大，《法新社》報導指出，自2020年新冠疫情大流行以來，以商業或愛情騙局詐騙外國人的網路詐騙中心，在戰火蹂躪的緬甸無法無天的邊境地區蓬勃發展。

泰國、中國和緬甸當局自2025年2月起發起的跨國打擊行動，已釋放約7000名工作人員，其中許多人聲稱他們是被販運至這些戒備森嚴的園區工作。

緬甸軍方從今年10月開始加大掃蕩KK園區，更傳出「動用無人機」爆破園區建築，泰國方面表示，緬甸已經提前告知泰方將進行拆除工作，以及告知泰方引爆地點。泰國也已提前用擴音器通知邊境居民。泰國官員說，爆破並未對泰國領土造成影響。

這一系列打擊已迫使KK園區內逾千名涉詐騙嫌犯大逃亡，泰媒披露，這些人在10月底陸續越過邊境進入泰國湄索縣，且人數連日來持續增加。緬甸軍政府在11月初更宣稱，正在拆除KK園區內近150棟建築。然而，分析人士指出，此打擊行動可能是有限且經過精心策劃的，是一場旨在對外宣傳的「表演性行動」。

專家直言，由於大量中國公民同時是詐騙的加害者與受害者，作為軍政府主要支持者的北京日益感到不滿。部分觀察家認為，近期的掃蕩是一場精心策劃的宣傳，旨在緩解北京壓力，同時又不至於過度損害其民兵盟友的豐厚利潤。

泰國、中國和緬甸當局自2025年2月起發起的跨國打擊行動，已釋放約7000名工作人員，其中許多人聲稱他們是被販運至這些戒備森嚴的園區工作。（法新社）

