輝達AI晶片抵押債務激增 作空大師示警：恐爆違約風險

作空大師查諾斯（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕雅虎財經1日報導，傳奇作空大師查諾斯（Jim Chanos）警告，以輝達人工智慧（AI）晶片為抵押，催生了一種新型的債務市場，但借貸的雲端新創企業皆處於虧損狀態、獲利前景不明，加上輝達晶片可能貶值，使晶片市值低於其所擔保的貸款價值，進而升高相關企業的違約風險。

報導說，新興AI雲端運算公司透過抵押輝達圖形處理器（GPU）取得鉅額貸款，並使用該資金購買更多AI晶片，以擴大運作。這些公司承租資料中心空間，並以AI硬體加以佈署，之後將這些硬體產生的算力出租給科技公司，訓練並運行人工智慧模型。

請繼續往下閱讀...

《The Information》之前報導，在該產業中，有4家公司以輝達AI晶片做抵押，產生超過200億美元的債務，當中有3家的投資人是輝達。

因預測安隆（Enron）在網路泡沫期間倒閉而聲名大噪的查諾斯，嗅到GPU抵押債務激增的風險，因為這些雲端新創公司取得貸款，但獲利前景不明，使相關債務難以償付。

他說，像這樣的企業模式，以及許多AI公司本身，現在都在虧損狀態，除非狀況改變，否則這些公司將出現債務違約。

《The Information》指出，輝達投資的CoreWeave及其對手雲端提供商Fluidstack，皆以其囤積的GPU為抵押，各負債約100億美元。輝達投資的Lambda與Crusoe也分別有GPU抵押債務5億與4.25億美元。

2024年，CoreWeave虧損約6500萬美元，Fluidstack接近100萬美元，而Lambda與Crusoe目前未能公開取得其財務狀況。

相關債務面臨的另一重大風險是：輝達晶片的貶值速度或許比企業預估的快速。包括CoreWeave在內的多數雲端公司預估其AI晶片約需6年才能創造獲利。

然而查諾斯指出，隨著輝達每18個月推出新AI產品，晶片貶值的速度可能更快。首先，這將使企業難以從其晶片賺取足夠的收入來支付債務，其次，晶片的市值可能低於其所擔保的貸款價值，升高違約風險。

查諾斯指出，即使相關晶片可維持長期，雲端新創公司也無利可圖，他說，「我們研究過許多商業模式，當中有些新資料中心，以及像CoreWeave與Nebius這樣的雲端新創公司，他們在8到10年的折舊期無法獲利，資本成本仍高於應有水準，高於AI資料中心交易的回報」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法