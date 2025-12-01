「人體洗衣機」從頭到腳沐浴自動化 每台1200萬元、限量50台

一款可以從頭到腳清洗人體的「人體洗衣機」在日本上市，售價高達38.5萬美元。（取自網路）





〔財經頻道／綜合報導〕一家日本公司開始銷售一款前衛的個人健康設備：一個全自動的人體清洗艙，被稱為「人體洗衣機」（human washing machine）。這款奢侈品零售價高達38.5萬美元（台幣1200萬元），全球限量生產約50台。

使用者需要躺在艙內，機器會進行清潔循環，同時監測心率等生理數據。生產的Science Co.公司高層稱其目的是全方位呵護身心健康，兼顧身體清潔與精神煥發。

這款產品的上市之旅始於一家美國度假公司對其潛力表示出興趣後，該專案才從概念階段邁向商業現實。這促使這家日本公司著手進行大規模（儘管是限量版）生產。

將產量控制在極低水平是出於戰略考慮；公司表示，產品的稀缺性是其獨特魅力的關鍵所在，將其定位為超小眾奢侈品，而非主流家用電器。

從功能上看，該設備實現整個沐浴過程的自動化。使用者進入艙體並選擇喜歡的音樂後，系統就會自動接管。

它採用了一種靈感源自洗衣技術的洗滌機制，但經過改良以適應人體使用。在整個沐浴過程中，內建感應器會持續監測使用者的生命體徵，使系統能夠根據需求調整環境，提升舒適度。

這種自動化、生物辨識技術和個人化氛圍的融合，構成了其所倡導的健康體驗的核心。

這項創新源自於日本強大的先進機器人和消費性電子產品生態系統，該系統通常專注於效率和新穎的個人護理解決方案。

該公司的願景遠不止於清潔。 「我們的目標不僅是清潔身體，更是清潔心靈」，一位代表解釋道，並將該設備定位為一種全面放鬆和煥發活力的工具。

雖然極高的價格和獨特的理念可能會限制其短期市場，但它凸顯了高端、科技驅動的健康理念和自動化個人服務的發展趨勢。

由於價格極其昂貴，這些產品中的大多數最終可能會出現在日本的高檔水療中心和酒店中。但是，即使你現在可能無法在浴室裡安裝一個，將來還有希望。

Science Co.發言人在一份聲明中表示：未來，如果這項技術進一步發展，並且建立了大規模生產系統，那麼可能會出現更經濟實惠的家用型號。

