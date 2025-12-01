工總、電電公會佈局全球 龔明鑫：擬在波蘭設立貿易投資中心

經濟部長龔明鑫表示，未來可能在波蘭設立台灣貿易與投資中心，提供赴海外投資的廠商相關行政協助。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部長龔明鑫今與產業公協會進行交流會議，龔明鑫表示，企業著眼海外佈局，工總對投資菲律賓有興趣，電電公會則著重佈局美國、墨西哥、印度及波蘭市場，目前經濟部已在美國、日本、捷克設立台灣貿易與投資中心，後續可能在波蘭也設立一個。

龔明鑫會後受訪表示，企業立足台灣也關切全球佈局，電電公會（TEEMA）著重佈局墨西哥、波蘭、美國、印度等國設立海外園區，工總則對投資菲律賓有興趣，經濟部會先設立貿易與投資中心，像是美國、日本、捷克已有設立，未來可能也會在波蘭設立一個貿易投資中心，提供赴海外投資的廠商相關行政協助。

請繼續往下閱讀...

海外參展補助計畫部分，龔明鑫表示，業界對此寄予厚望，尤其是特別預算針對海外參展補助匡列充足經費，個別廠商補助金額增加3倍，經濟部也希望公協會發揮力量設立台灣館，設位廠商家數也會更多，過去海外參展組團多由外貿協會協助，若未來7大公協會的資源也加入，爭取海外訂單期能擴大效果。

工商協進會理事長吳東亮表示，電電公會計畫到海外設科學園區，也建議納入台灣金融業，包括海外信保、輸出入銀行等，整個金融的力量要綁在一起打國際盃，大家會更順利。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法