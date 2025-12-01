富爸爸來了！豪擲1570億入股英特爾後 輝達再砸628億投資新思

輝達執行長黃仁勳。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達宣布與全球領先的美國電子設計自動化（ EDA ）供應商新思科技（Synopsys）建立戰略合作夥伴關係，並投資20億美元（約628億）入股，新思股價週一盤前噴漲超過7%，輝達盤前則下跌近 2%。

綜合外媒報導，今年全球市值最高的公司-輝達砸下重金投資人工智慧產業相關的公司，投資範圍從向 ChatGPT 母公司 OpenAI 投資高達 1000 億美元（約台幣3.14兆），到向英特爾投資 50 億美元（約台幣1570億）。

請繼續往下閱讀...

輝達週一又宣布，以每股 414.79 美元的價格購買新思的普通股，總投資金額20億美元。輝達強調，作為多年合作協議的一部分，輝達將幫助新思科技加速其計算密集型應用組合的開發，推進人工智慧工程，拓展雲端訪問，並制訂聯合市場推廣計劃。

黃仁勳在一份聲明中表示，「我們與新思的合作利用輝達加速運算和人工智慧的強大功能，重新構想工程和設計，使工程師能夠創造出塑造我們未來的非凡產品。」

新思執行長Sassine Ghazi指出，這一合作將「重新設計工程並賦能全球創新者，使他們能夠更高效地實現創新。」

兩家公司強調，該合作關係是非排他性的，允許他們繼續與更廣泛的半導體和電子設計自動化生態系統合作。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法