年底購車潮升溫 產險示警「買車便宜、出事變更貴」 2張保單上路前先買好

年底購車潮開始升溫．產險業者提醒，交通事故後的車輛維修費用與求償金額不斷攀升，僅依賴強制險或最低額度的責任險難以提供足夠保障。（兆豐保險提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕新年度即將到來，車商紛紛推出各項優惠，搭配貨物稅減徵等誘因，年底購車潮開始升溫。產險業者提醒，若發生交通事故，車輛維修費用與求償金額不斷攀升，僅依賴強制險或最低額度的責任險難以提供足夠保障，提醒民眾在開心買新車的同時，勿忘規劃足額「第三人責任險」，並備置「超額責任附加條款」，以免發生交通意外事故被迫資產「一夜致負」。

南山產物引用警政署公布的交通事故資料指出，今年1至9月交通事故件數已逾30萬件，財損事故比例也維持偏高比例，「買車變便宜、但發生事故變更貴」 已成近年道路風險的重要特徵。

買新車必須規劃哪些保障內容？兆豐保險指出，汽機車都必須投保「強制汽車責任保險」，但強制險保障範圍僅限於駕駛人以外的人身傷害、失能、死亡給付3種，其中傷害醫療每人最高20萬元、失能給付每人最高200萬元、死亡每人定額給付200萬元，保障範圍有限且不包括財物損失。

南山產物指出，如要強化保障，建議車主們投保時優先規劃「第三人責任保險」，主要用於補償事故造成他人的傷亡與財物損失，是車主最基本，也最不可或缺的保障。但不少車主僅投保最低額度，在修復費、醫療費和車價普遍上升的情況下，往往難以因應真實風險。

兆豐保險表示，當駕駛人使用或管理被保險汽車，因意外導致第三人傷亡或財損，應給付金額超過強制險理賠金額時，保險公司會依肇事責任計算比例後，根據投保之約定保額額度內給付理賠；不過，現行民事求償金額高，如果擔心第三人責任險額度還不夠賠，則可考慮再附加「超額責任險｣，以此補足缺口。

導致第三人責任險不夠賠的原因，還包括高價車款與電動車逐漸普及，相關維修費用顯著提高，使事故可能造成的賠償金額同步增加。南山產物指出，近年多車追撞或碰撞豪華車、電動車的事故中，賠償金額往往容易突破基本責任險額度。相較於可能動輒數十萬元至上百萬元的高額賠償，超額責任附加條款保費相對親民，已成為近年車主最應優先納入的重要保障，成為補強財務風險關鍵的第二道防線，可在第三人責任險額度不足時承擔差額，減輕事故後的自負風險壓力。

不只汽車需要保障，全台多達1,467萬輛的機車，許多也欠缺完整保障，泰安產險推出全新「金騎保障」機車險專案，提供涵蓋駕駛人、乘客、第三人及車輛的保障，內容包含基本的駕駛人傷害險（含自摔等單一事故）、乘客責任險、第三人責任險及超額責任險，建構四大面向防護架構，強化事故發生時整體風險的承擔能力，使保障不再侷限於第三人傷亡賠償的基本責任。

