台達電強化AI安防能量 每股100元完全收購晶睿

台達電今晚召開重訊記者會，宣布以每股100元現金收購旗下持股約66.3%的晶睿通訊全部股權。（證交所提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）今晚召開重訊記者會，宣布以每股100元現金收購旗下持股約66.3%的安防廠晶睿通訊（3454）全部股權，交易總額約37.33億元；相較晶睿董事會決議日前五個營業日平均收盤價，溢價約16.8%。交易完成後，晶睿將成為台達電100%持股子公司，並辦理下市與停止公開發行。

台達電董事長暨執行長鄭平表示，智慧樓宇是台達長期看好的應用領域，晶睿在影像監控與安防技術具深厚基礎，是台達樓宇自動化的重要支柱。面對國際市場節奏加快、需求轉變更為劇烈，兩家公司以往各自為獨立上市公司，整合速度與資源調配皆受限；透過完全收購，可讓決策鏈更短、反應更快，並提升跨部門協同與資源效益。

晶睿董事長羅永堅也指出，晶睿近年已從監控設備供應商轉型為結合AI技術的安防解決方案提供者，加入台達集團後，逐步強化在AI運算、影像辨識與系統整合等領域的能量。未來成為全資子公司後，可更彈性地使用台達在生產、研發、全球市場布局及客戶網絡的資源，加速落實「安全永續」的願景。

在記者會中，外界關注台達選擇此時點全數收購的原因。台達代表回應，主要考量產業變化速度極快，市場對安防與智慧樓宇方案的需求也快速升級，需要更高的決策效率與更靈活的資源配置；若兩家公司維持獨立上市架構，整合滯後將不利於競爭力提升。藉由本次併購，可讓台達在產品線、技術平台與國際市場的部署更具一致性。

至於是否涉及調整生產基地、海外佈局或其他營運挑戰，台達電強調完全整合是「因應產業變化」的必要手段，將以更快速的步調迎接全球市場商機。晶睿則表示，未來將持續深化AI安防技術並擴大跨域合作，在台達資源支援下，朝全方位智慧安防服務商前進，全面整合智慧樓宇與安防AI的核心能力，以因應全球市場快速變動。

