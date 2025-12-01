傳台積電A16製程第1個、也是唯一客戶 不是蘋果而是它

鑑於人工智慧領域對晶片的需求日益增長，台積電的先進製程進展持續受到關注。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕據報導，輝達是台積電下一代A16製程技術的第一個，也是唯一客戶，計劃將其用於未來的GPU。

外媒wccftech引述DigiTimes報導，輝達再次被指是台積電下一代A16製程技術的首家、也是唯一一家客戶。這項製程技術將為輝達的下一代GPU（例如Feynman平台）奠定基礎，Feynman將取代即將推出的Rubin 2026 和 Rubin Ultra 2027 GPU產品線。

請繼續往下閱讀...

鑑於人工智慧領域對晶片的需求日益增長，輝達正在加緊生產Blackwell Ultra晶片，同時也敦促台積電加快其P3工廠的生產，該工廠將在Rubin晶片的量產中發揮關鍵作用。

據悉，這些晶片將採用台積電的3奈米製程技術，比 Blackwell和Blackwell Ultra晶片所使用的4奈米製程技術更先進。上個月，有估計稱台積電的3奈米製程產能到今年底可達16萬片晶圓。

如果這些估算準確，那麼這與輝達執行長黃仁勳在2025年美國GTC大會上的說法一致。他表示，下一代Vera Rubin超級晶片已準備好在2026年投產，鑑於生產速度很快，最早可以在2026年第3季發貨。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法