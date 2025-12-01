巨生醫增資完成 推進抗癌新劑型新藥開發

巨生醫完成增資，推進旗下新藥開發。圖右起為巨生醫總經理許源宏、執行長王先知、財務副總邱奕翔。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃巨生生醫（6827）今日宣布，近期辦理的現金增資已順利完成並全數收足股款，所增發之普通股股票預計自12月2日起掛牌興櫃買賣。巨生醫表示，本次增資不僅為強化財務體質，更為505（b）（1）與505（b）（2）兩大技術平台未來的臨床試驗推進，產品授權布局，及國際合作奠定關鍵基礎。

巨生醫指出，本次增資所募集之資金將主要用於支持旗下MPB-1734抗癌新劑型的製程優化、放大，及生物相等性試驗的準備，目前製程優化與放大已多次與CDMO廠商溝通並初步完成試製，相關生物相等性臨床試驗亦正在諮詢CRO公司與規劃中，製造以及臨床試驗規劃應可按預期於明年完成準備。

巨生醫另一款不含重金屬的MPB-1523 MRI顯影劑-肝細胞癌，目前已照原定規劃時間內，完成FDA於End of Phase 2會議中，要求補充的相關臨床設計與製造相關文件，近期準備向美國FDA提出臨床3期試驗的Pre IND諮詢，預計明年初完成諮詢後，即可向美國、台灣及中國正式提出多國多中心臨床3期試驗IND申請；另外，產品授權亦同步在與藥廠積極洽談中。

