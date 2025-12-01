中油：12月桶裝瓦斯每公斤漲1.7元 仍低於日韓

中油表示，自明（2）日凌晨零時起，12月家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷及混合丙丁烷價格每公斤各調漲1.7元。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕中油今（1）日表示，為維持亞鄰最低價並適度調整反應成本，自明（2）日凌晨零時起，12月份家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷及混合丙丁烷價格每公斤各調漲1.7元；車用液化石油氣每公升調漲0.9元。

中油強調，本次調整並未完全反應成本，未調足之處由台灣中油持續吸收成本。為配合政府穩定物價政策，國內液化石油氣售價自2021年起長期未反映實際氣源成本，2021年至2024年液化石油氣產品累計吸收金額443億元，2025年截至10月底液化石油氣產品累計吸收金額約102億元，因此12月適度調整液化石油氣價格。調整後，國內液化石油氣售價仍遠低於亞洲鄰近國家（日本、韓國）。

請繼續往下閱讀...

12月桶裝瓦斯每公斤各調漲1.7元，以最常見的20公斤桶裝瓦斯而言，民眾購買一桶得多花34元，試算小吃店平均每月可能使用10至15桶20公斤桶裝瓦斯，一個月將多支出約340元至510元；一般家庭可能每月使用2桶20公斤桶裝瓦斯，開銷就會增加68元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法