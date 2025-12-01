淡水路挖破管停水明天全面復水 台水將主動扣減水費、用戶無需申請

淡水6萬多戶大停水，11月30日晚間8點臨時供水處民眾排隊取水。（記者林正堃攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕台灣自來水公司今（1）日表示，第一區管理處位於淡水關渡橋旁的1000mm送水幹管，11月27日因新北市政府新建工程處委外廠商施工挖損導致破管，台水依規定對受影響用戶主動辦理水費扣減，用戶無需提出申請。

台水表示，因該段管線埋設深達地下8公尺，且破損點位於管線接頭，修復工程難度極高，台水自11月28日凌晨起全力日夜搶修，已在11月30日下午5點順利修復並逐步恢復供水，部分管線末端及高地區因需進行加壓與排氣作業，預計在12月2日上午2點全面恢復供水。

台水指出，依台水公司營業章程規定，停水超過1日者，當月基本費按停水天數比例扣減，停水超過3日者，除依前項扣減基本費外，另按停水1日扣減1日用水費，相關減免措施均將主動辦理。如果民眾仍有供水狀況或水費扣減相關疑問，可撥打1910客服專線洽詢。

