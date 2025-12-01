自由電子報
郭台銘長女旗下2家公司 出清鴻海持股套現逾11億元

2025/12/01 18:53

鴻海今日出現兩筆大股東利用他人名義持有者，透過一般交易方式出清合計持有的5180張鴻海股票。（資料照）鴻海今日出現兩筆大股東利用他人名義持有者，透過一般交易方式出清合計持有的5180張鴻海股票。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕根據台灣證券交易所上市公司持股轉讓日報表，鴻海（2317）今日出現兩筆大股東利用他人名義持有者，透過一般交易方式出清合計持有的5180張鴻海股票，以今日收盤價222元計算，總共套現約11億4996元。

鴻海大股東鋐維股份有限公司今日申報透過一般交易出清所持有的2771張鴻海股票，以今日收盤價222元計算，套現約6億1516.2萬元；另一大股東承鋒投資股份有限公司則同樣藉由一般交易出清持有的2409張鴻海股票，套現約5億3479.8萬元。

公開資料顯示，鋐維股份有限公司、承鋒投資股份有限公司皆設址在新北市新店區北新路3段207號，代表人均為鴻海創辦人郭台銘長女郭曉玲。對於創辦人家庭成員的兩家公司出清持股，鴻海並無回應。根據證交所規定，兩筆交易的有效轉讓期間皆為本月4日（12/4）至下個月3日（1/3）。

