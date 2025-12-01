三星內鬥砍見骨 為「這事」拒絕供應自家人手機晶片超過1年

隨著DRAM價格飆升，三星兩大部門的內部衝突也開始顯現。半導體部門DS已拒絕向其行動體驗（MX）部門供應超過一年的DRAM晶片。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著DRAM價格飆升，三星兩大部門的內部衝突也開始顯現。據報導，三星半導體部門DS已拒絕向其行動體驗（MX）部門供應超過一年的DRAM晶片，這些晶片原本將用於多款Galaxy智慧型手機，因為DS目前將盈利考量置於一切之上。

這一系列事件預計將使即將發布的Galaxy S26系列更加難以預測，三星也可能因此面臨提高其旗艦產品價格的風險。

業內人士向Sedaily透露，三星MX部門與DS簽訂的合約原本可以確保其DRAM供應超過12個月，但如今雙方可能每三個月就要重新談判一次。

這意味著，由於記憶體價格上漲，三星智慧型手機部門將不得不按季度申請DRAM供應。報導指出，情況已十分嚴峻，三星高層不得不親自介入並進行談判。儘管談判仍在進行，MX部門最終只確保了第4季到年底的DRAM晶片供應。

據一位資深研究員稱，三星營業利潤預計將在2026年達到690億美元，DRAM和NAND快閃記憶體價格上漲，以及2奈米GAA製程良率的提高是推動利潤成長的主要因素。

另有報導稱，三星計劃在2027年實現晶圓代工業務的盈利，為了實現這一目標，它必須做出一些艱難的決定，包括拒絕向其姊妹公司承接DRAM訂單，轉而選擇利潤更高的合約。

最大的權衡之處在於， 計劃於2026年2月發布的Galaxy S26系列 可能會漲價，進而影響銷售量。不過，該公司旗艦機型通常會在上市幾個月後在多個地區進行降價促銷，因此消費者不會遭受太大損失。

