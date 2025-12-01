10種只能在Costco購買的電子產品 原因是真的省下大筆錢

在Costco購買電子產品能節省一大筆錢，並享受許多優惠。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕電子產品價格不菲，選購時，大家都希望找到最划算的購買管道，這就是為什麼許多人選擇在Costco購物。在Costco購物不僅能省錢，還能買到比其他地方更划算的商品。正因如此，Costco的顧客對包括電子產品在內的各種商品都讚不絕口。

美知名消費網站Bgr.com精選10款只應在Costco購買的電子產品。雖然其他地方也能買到，但在Costco購買這些商品能為您節省一大筆錢，並享受許多優惠。

請繼續往下閱讀...

在考慮從Costco購買電視機這類商品時，除了省錢，還能享受更完善的退貨政策，並為您的電子產品提供額外保障。以下是10種選購商品。

1. PlayStation 5 Pro 套裝

在Costco購買PlayStation 5 Pro主機套裝，不僅可以獲得從索尼購買的所有配件，還能額外獲得一個手柄。一個全新的PlayStation 5 手柄售價79.99 美元，而這款套裝售價799.99 美元，為您節省20元。

2. 具主動降噪功能的 AirPods 4

在Costco，主動降噪功能的AirPods 4售價148.99美元，透過Costco購買可節省31美元。此外，Costco還提供AppleCare+ 服務，售價22.99美元。AppleCare+ 是蘋果公司提供的保固計劃，可在裝置出現任何問題時提供保障。如果從蘋果官方網站購買AppleCare+，則每月需支付1.49美元，或每年支付14.99美元。透過Costco購買 irPods 4，即可獲得兩年的保固服務，節省約7美元，總共可節省約37美元。

3. Nextbase 行車記錄器套裝

Costco 出售的同款Nextbase 行車記錄器套裝僅售179.99美元。只需比Nextbase單獨出售的前置鏡頭略貴一些，您就能在Costco獲得後置相機和microSD 卡。此外，該套裝還包含 12 個月的可選緊急SOS系統試用期，該系統通常價值每月4.99美元。如果您從Nextbase官網購買此行車記錄儀，則需要單獨購買SOS服務。而透過Costco 購買，可以節省59.98美元，並享受一整年的SOS服務試用期，如果您最終決定不試用，則無需續訂。選擇Costco的套裝，總共可以節省174.96美元。

4. Apple Watch Series 11

在Costco購買 Apple Watch Series 11時，您可以選擇同時購買AppleCare+ 服務。從 Apple購買AppleCare+ 服務每年需要 49.99 美元。而透過Costco購買，您可以享受兩年的 AppleCare+ 服務，費用為69.99美元。這樣，除了購買 Apple Watch 本身的10美元優惠外，您還能節省30美元。此外，在 Costco 購買的電子產品可在90天內退貨，而Apple的退貨期限僅為15天。

5. SanDisk Extreme Go 便攜式固態硬碟，2TB

在Costco購買同一款SanDisk 2TB 手提固態硬碟，可以省下一筆錢。只需129.99美元，即可入手，而且它還享有與SanDisk官網​​相同的五年有限保修，透過Costco購買總共可節省50 美元。此外，Costco還提供90天退貨政策，確保您對SanDisk 便攜式固態硬碟的速度和品質感到滿意。

6. Fi Series 3+ 智慧狗項圈

如果您從 Fi 網站購買狗項圈，可以選擇多種訂閱方案。六個月套餐售價99美元，一年套餐售價189 美元，兩年套餐售價339美元。此外，還有每月19美元的套餐可供選擇。在Costco購買，只需149.99 美元，即可獲得項圈和14個月的智慧型手機應用程式會員資格。這比一年期套餐（售價189美元）多出兩個月。因此，在Costco購買可以節省近40美元，還能額外獲得兩個月的服務。

7. Petlibro Granary 智慧型自動寵物餵食器

在Costco購買，只需99.99美元即可獲得上述所有產品 。這還不包括任何折扣，例如 Petlibro 網站結帳時可能出現的折扣。根據不同的優惠活動，透過Costco購買最多可節省 40美元。這是購買並試用此產品的好方法。如果您不滿意，或者您的寵物不喜歡自動餵食器，您可以在90天內將其退回Costco。這比 Petlibro的30天退貨政策更寬鬆。

8. HoverAir X1 Promax 自飛相機套裝無人機

Costco 出售的HoverAir ProMax 相機套裝售價599.99 美元。此套裝包含ProMax 無人機、充電底座、無人機收納箱和便攜包。如果您不選擇 Costco 的套裝，而是直接從 HoverAir 購買這些配件，則充電底座售價79美元，收納箱售價69美元，便攜包售價79美元。也就是說，除了HoverAir 官網售價699.99美元的ProMax 無人機之外，還需要額外花費227美元。 HoverAir 也提供其他套裝，但這些套裝會增加總成本，因此 Costco 的套裝是更划算的選擇。

9. 微軟 Surface Laptop Copilot+ PC 13.8 英寸

Costco 的價格優惠得多。這主要得益於黑色星期五和假日促銷活動，該活動將持續到12月22日。即使沒有這項優惠，Costco的Surface Laptop售價也僅1099.99美元，比從微軟官網購買節省了近300美元。如此大幅度的折扣，使得Costco比微軟官網更勝一籌。

10. 蘋果 iPad Pro M5 13英寸

如果您選擇在 Costco 購買所有型號的產品，即可節省50美元，而且這項優惠還包含更多內容。與上文提到的 Apple 產品一樣，您可以在 Costco 結帳前選擇新增 AppleCare+ 服務。在 Costco購買 AppleCare+ 的價格為134.99美元，有效期為兩年。如果您透過 Apple 官網購買，則價格為每年109.99美元。這意味著，如果您透過Apple購買 AppleCare+ 服務，兩年的總費用將為219.98美元。因此，如果您選擇在Costco購買 AppleCare+ 服務，總共最多可節省134.99 美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法