換新手機不怕資料遺失！LINE公布三步驟安全轉移帳號

換新手機不怕資料遺失，LINE公布三大重點安全轉移帳號。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕不少民眾在購入新手機或舊手機故障時，都會面臨LINE帳號與聊天記錄如何順利移轉的困擾。LINE近日提醒，用戶若在電話號碼不變的情況下，想將帳號轉移到新的手機裝置，只要掌握「帳號健檢」與「備份」兩大重點，就能避免因設定不完整造成好友名單、聊天記錄或重要照片消失。

首先，LINE建議所有用戶在換機前先完成「帳號健檢」，需完成三項基本設定，加上Apple或Google帳號綁定。

操作方式為：打開手機上的LINE App，點選主頁右上角齒輪圖示（設定）→「我的帳號」，確認「電話號碼」（需為能收到簡訊認證碼的有效號碼）、「電子郵件帳號」（需為自己還能登入收信的email），以及「密碼」，完成三項基本設定。此外，也需綁定Apple或Google帳號至少其中一項，綁定成功後會顯示「取消同步」字樣。

在帳號安全確認無虞後，用戶還需事先「備份聊天記錄」，才能在新手機上完整延續對話內容。官方建議，先在舊裝置內備份聊天記錄，若手機空間不足，也可先清除快取資料，以確保備份過程順暢。

官方也提醒，所有綁定均在LINE App內完成，無需透過任何外部網頁；LINE也不會主動寄送驗證信或要求用戶在其他網站輸入資料，唯有設定電子郵件時，系統才會自動寄出驗證信件供用戶完成啟用。

想將LINE帳號轉移到新的手機裝置，只要掌握「帳號健檢」與「備份」兩大重點。（業者提供）

換機前，完成「有效電話號碼」、「電子郵件帳號」，以及「密碼」三項基本設定、另需綁定Apple或Google帳號至少其中一項。（業者提供）

