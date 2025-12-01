上週金價強彈逾160美元 兩外資看多延續至2026

上週國際金價大漲逾160美元，表現亮眼。（路透）

〔記者陳梅英／台北報導〕上週國際金價大漲逾160美元，表現亮眼，台灣銀行最新報告指出，在市場樂觀看待Fed降息1碼，美元指數也由近期高檔拉回，若買盤持續進場，金價有機會延續上行走勢挑戰每盎司4300美元，但需留意時序進入年終，部分投資者態度轉趨觀望，不排除高檔獲利了結賣盤出籠下，回檔測試4200點。

外資機構也對後市維持樂觀。美國銀行指出，機構端黃金配置仍偏低，只要高債務、通膨與低利率環境不變，黃金多頭將延續至2026 年，並預估明年平均價達4538美元，挑戰5000美元不無可能。摩根史丹利同樣看好，認為央行買盤、ETF資金流回升與實體資產需求強勁，使黃金成為2026年前商品市場的首選，預估中期價位將達4500美元。

台銀指出，儘管上週初因俄烏和談持續推進、美元指數持穩於100與全球股市普遍走強使金價一度壓回4040 美元之下，不過紐約聯儲總裁威廉斯、理事沃勒、舊金山聯儲總裁戴利，先後發表鴿派言論，12月降息機率攀升，加上傳出白宮經濟顧問、被視為川普的親信-哈賽特是下屆美聯儲主席的熱門人選，美國總統川普對委內瑞拉發表強硬言論，宣布將永久暫停來自第三世界國家的移民，美元指數下滑跌破99.5，激勵金價上行突破4230 美元，單週漲幅4.06%。

展望本週，台銀表示，上週金價漲逾160美元，短中長期移動平均線多頭排列，中期指標MACD開口向上，且柱狀體於0軸上擴散，自11月下旬至今呈現上升軌道，且市場上樂觀看待聯準會將於12月降息1碼，美元指數也從近期高檔拉回，加上川普再度對委內瑞拉與移民問題提出意見，買盤若持續進場金價有機會延續上行走勢挑戰整數4300美元；不過短期指標KD與RSI皆已進入超買區，金價也觸及布林軌道上緣，另俄烏雙方和談路上雖然布滿荊棘，但各國持續協調與推進，且時序進入年終，部分投資者態度將轉趨觀望，不排除在高檔獲利了結賣盤出籠下回檔測試整數4200美元。

