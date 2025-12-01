央行第七波信用管制上路逾1年 逾75％受訪者認影響購屋意願與能力

75.5%受訪者認為央行信用管制影響購屋意願以及能力。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕央行第七波選擇性信用管制實施已逾1年，房仲公會全聯會針對受訪民眾對於房貸限縮以及目前房市看法進行問卷調查，其中高達75.5%受訪者認為信用管制影響購屋意願以及能力，僅3.5%認為完全沒影響，另外，高達63.1%的受訪者認為，最希望取得的房貸成數為8成以上。

該問卷進一步詢問受訪者後續購屋自備款來源，高達51.2%是靠自己支付，僅4.6%是全數由長輩幫忙支付，另有23.5%的受訪者是部分自己支付、部分靠長輩支助。

至於，自備款的資金主要來源，竟有10.1%是仰賴信用貸款而來，另有5.1%是跟親友借貸，不過，近67%則是靠自有存款支付。對於購屋後獲得房貸時間預期，33.5%希望1個月內，而預計購屋後，設定每月房貸還款金額占家戶總收入比重，有5成希望能夠控制在3成以內，4成、5成的占比則分別約18.9%、14.9%。

房仲公會全聯會理事長王瑞祺指出，央行信用管制影響房貸放款成數與時間，尤其是目前房貸款成數普遍低於8成，放款時間甚至超過3個月，與民調結果中民眾的期待有著明顯落差。

房仲公會全聯會智庫委員會總會長林金雄則表示，房價飆高導致購屋負擔沉重，但仍有過半數受訪者希望在未來購屋時，能夠將房貸支出控制在家戶總收入3成以內，不要因為買房而排擠其它生活開銷。

