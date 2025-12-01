10月製造業續呈「低迷」黃藍燈 台經院：廠商對未來半年景氣看法更趨保守

台經院今發布10月製造業景氣燈號續為代表「低迷」的黃藍燈，10月整體製造業景氣信號值10.56分，較上月減少1.03分。（台經院提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕台經院今發布10月製造業景氣燈號續為代表「低迷」的黃藍燈，10月整體製造業景氣信號值10.56分，較上月減少1.03分。台經院表示，10月製造業景氣信號值較上月走弱，主因在於外銷接單及生產指數年增率較上月明顯回落，同時製造業廠商對當月及未來半年景氣樂觀看法較上月調查減少，因而使10月製造業整體景氣燈號維持在代表景氣低迷的黃藍燈。

台經院說明，全球製造業需求尚未回升，10月歐元區製造業PMI雖出現復甦跡象，但整體成長力道仍不明顯，美國、中國及日本製造業PMI仍位處衰退區間。國內製造業受惠於新興科技需求強勁，電子及資通訊產品出口維持強勢，但外銷訂單及生產指數年增率漲幅皆較上月收斂，拖累原物料投入面及需求面指標表現。台股因市場預期美中貿易緊張情勢有望緩解而呈現價量齊揚，但傳統製造業廠商對當月景氣較上月調查明顯轉差，加上部分電子機械業廠商對未來半年景氣看法較上月調查更趨保守，影響經營環境指標表現。

展望未來，台經院指出，川習會中雙方同意出口管制及關稅暫緩一年，有助於緩和彼此緊張關係，也替全球供應鏈爭取到調整時間，因此EIU、S&P Global等國際機構均上修對今、明年全球經濟成長預測。

台經院續說，對台灣來說，美國企業高度依賴AI投資引發市場對其持續性的疑慮，導致美股劇烈震盪，雖近日反彈，但反映出市場對AI產業前景仍存分歧看法。

進一步觀察外銷訂單，台經院指出，美歐、東協及日本等地區的電子及資訊通信產品接單增速均有縮小，加上未來2個月比較基期偏高，後續相關數據成長動能恐將趨緩，可能影響科技業表現。此外，傳統產業雖迎來歐美年終銷售旺季，但在全球經濟復甦不確定性升高下，客戶備貨策略偏向保守，也將影響我國製造業接單與生產動能。

