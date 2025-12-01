美AI公司擬貸款94億元購買輝達晶片 供小紅書使用

知情人士透露，PaleBlueDot AI正在尋求約3億美元（約新台幣94.3億元）的貸款，用於購買先進的輝達晶片，供中國小紅書使用。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》援引知情人士消息報導，美國AI 雲端計算公司PaleBlueDot AI正在尋求約3億美元（約新台幣94.3億元）的貸款，用於購買先進的輝達（Nvidia）晶片，供中國社交平台小紅書在日本的數據中心使用。

知情人士表示，PaleBlueDot AI已與多家銀行及私人信貸公司接洽，尋求貸款，摩根大通（JPMorgan）也參與了潛在貸款方的推廣材料準備工作，但摩根大通最終是否參與交易還不確定。

知情人士稱，PaleBlueDot AI預計將購買的晶片安裝於東京的一個數據中心，最終使用者為中國小紅書。據知情人士透露，這筆交易已討論至少3個月，但尚未決定是否推進。

報導指出，這筆貸款反映出科技公司怎應對美國對中國的高端AI晶片限制。自2022年以來，美國對中國企業購買輝達高端晶片的限制不斷收緊。雖中國企業無法直接購買，但可通過海外數據中心合法使用。

知情人士指出，金融機構對此類交易普遍較為謹慎，因擔心美國可能對晶片的全球部署施加進一步制裁。

此外，美國政策仍可能調整。據美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）先前透露，美國總統川普（Donald Trump）正在考慮是否允許輝達向中國出售先進AI晶片，最終決定將由川普作出。

對於上報導，PaleBlueDot AI回應表示，報導所述信息不正確，但未作進一步說明；摩根大通則拒絕置評，而輝達與小紅書則尚未回應媒體請求。

