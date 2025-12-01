他退休前只存20萬養老 「1決定」讓他十年後人生大逆轉

日媒以真實案例揭示，不少家庭接近退休仍難以累積老後資金，但真正重要的不是起步早晚，而是「願意開始」。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著退休臨近，五十多歲的人可能會擔心自己的退休金，有些人甚至會放棄，心想「現在開始投資太晚了」。然而，日本一名男子在50歲時，只存下了100萬日圓（約新台幣20萬元），孩子教育費壓力把一家財務逼到谷底，讓他對退休生活充滿恐懼。就在最焦慮的時刻，他決定「從零開始」投資，每月砍掉零用錢、聚餐、酒錢，十年後，他的資產翻倍、退休無慮，妻子看著帳戶淚光閃爍。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，現年60歲的田中健一（化名）過去在東京一家中型製造業任職，性格認真、穩定低調，被同事稱作「萬年部門主管」，他的長子就讀大學時，次子也即將進入大學，兩人學費加上尚未還清的房貸，讓家計幾乎喘不過氣。50歲時，田中手上的現金存款只剩100萬日圓（約新台幣20萬元），面對老後退休生活，他的心中滿是焦慮。

某個午休時間，他開始翻閱資產運用的書籍，想尋找突破口，卻被一位20多歲的部下笑著說「這年紀才開始投資，不會太晚嗎？存現金比較安全吧？」一句話，扎進了他的心裡，因為田中自己比誰都更清楚「現在一切都太遲了」。但他豁出去決定「不開始，永遠不會改變。」

田中大幅調整生活，戒酒、婉拒聚餐、縮減零用錢，把所有能擠出的費用壓縮成用於「每月5萬日圓（約新台幣1萬元）」的投資金，投向日本與全球股市的指數基金。不看漲跌，不跟著市場起舞，疫情期間帳面資產縮水，他也咬牙堅持，不再被部下的冷嘲熱諷動搖。

10年後，也就是現在，田中迎來60歲退休。他選擇再雇用制度，以契約員工的方式繼續工作，薪水雖然驟減4成，但能填補退休到領年金之間的收入空窗。然而，10年前那個焦慮不安的自己，已經完全不同了。

真正讓田中感到欣慰的，是某天他向妻子展示10年來的投資成果，原本累積投入的600萬日圓（約新台幣120萬元），在近年股市上漲的推動下，已成長到接近1000萬日圓（約新台幣200萬元），妻子看著手機螢幕上的帳戶餘額，忍不住眼泛淚光，只吐出一句「沒想到真的可以做到……」

報導指出，這段故事並非特例。根據日本官方調查，50多歲家庭的金融資產中位數僅300萬日圓（約新台幣60萬元），不少家庭因教育費、房貸負擔沉重，即使接近退休仍難以累積老後資金。田中的案例也顯示，真正重要的不是起步早晚，而是「願意開始」。只要忍住短期波動、持續投入，10年、15年後看到的世界，會與曾經被嘲笑的那一天完全不同。

