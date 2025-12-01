亞幣走勢分歧！日圓跳升，新台幣貶1.4分暫收31.422元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股週一開高走低，大盤指數目前下跌逾百點，新台幣兌美元匯率也延續上週五貶勢，早盤最低觸及31.46元，中午暫時收在31.422元、貶值1.4分，台北外匯經紀公司成交量5.07億美元。

新台幣今日以31.4元開盤、升0.8分，上午盤最低觸及31.46元、最高升抵31.399元，走勢轉趨震盪。

主要亞幣走勢呈現分歧。其中，日本央行總裁值田和男釋出年底可能升息訊號後，日圓跳漲，目前來到155.39兑1美元。人民幣離岸價則一度升破7.07兑1美元，創波段新高；相較之下，韓元與台幣走勢偏弱。

匯銀人士指出，聯準會（Fed）12月降息題材已提前發酵，本週市場將轉向關注就業以及通膨數據表現，另外，聯準會主席鮑爾週二將有公開演說，雖然目前已經進入Fed開會前緘默期，鮑爾言論還是備受關切。

月初出口商通常不急著拋匯，台幣短期走勢還是受到外資動向牽引。

11月在投資人對AI泡沫化疑慮下，外資趁勢獲利了結，累計外資11月在集中市場賣超逾4000億元，熱錢匯出下，新台幣匯價也重貶6.59角，重見31字頭。

