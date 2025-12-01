淡水輸水管遭路挖誤損釀6萬戶停水 台水：管線已完成修復

淡水挖破的自來水管線已修復，工程人員測試水質。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕新北市政府施作的淡水河北側道路工程11月27日誤挖地下自來水管線，導致淡水區6萬多戶停水。台水表示，淡水輸水管因新北道路工程誤損，經日夜搶修48小時，昨天傍晚已將管線修復完成，台水也針對停水戶辦理水費減免。

台水表示，被挖損的管線，深度在地底8公尺，修復難度高，過程也受地下水影響，造成擋土測土壤坍方，搶修團隊一度緊急撤離同仁以維護現場安全，在環境安全補強後，台水同仁繼續進場全力修復，並在昨（11/30）傍晚將管線修復完成，並逐步進行復水作業。

台水續指，復水過程須逐步注水，排空管線氣體避免爆管，懇請民眾體諒，部分水源尚未抵達的民眾，台水也持續支援水車，供民眾緊急用水，針對受到道路工程事件停水的用水戶，台水也會依規定辦理水費減免。

台水提醒，恢復供水初期水壓可能稍有波動，請暫時勿啟動加壓馬達，以免因末端負壓吸入空氣而造成阻塞，或使馬達空轉受損，民眾有任何用水問題，都可撥打台水專線1910洽詢。

