鎖定「AI代理」革命！AWS re:Invent 2025登場五大重點預覽

AWS re:Invent本屆大會的主軸，將聚焦代理式AI （Agentic AI）。（下載自亞馬遜網站）

〔記者邱巧貞／台北報導〕亞馬遜旗下的Amazon Web Services（AWS）年度最大規模盛會「AWS re:Invent 2025」將於美國時間12月1日至5日於拉斯維加斯盛大展開。

作為全球雲端市場的領導者，AWS預先揭示本屆大會的核心主軸，從過去的「生成式 AI （Generative AI）」轉向更具商業應用潛力的「代理式AI （Agentic AI）」，同時也揭示雲端技術從基礎設施競賽，全面進入「自主智慧執行」的嶄新階段，以下整理出本屆re:Invent最受矚目的五大重點：

請繼續往下閱讀...

重點一：代理式AI成為主角

本屆大會由AWS正式定調「Agentic AI」為主軸，將有超過600場專業議程深入探討此技術如何徹底重塑應用程式、落地實務與產業前景。AWS預期代理式AI將成為未來企業數位轉型的關鍵推手。

重點二：領導團隊五場主題演講

AWS將由五位高層領導主持主題演講，分享最新技術成果與產業應用，重點包括12月2日由AWS CEO Matt Garman主導的開場演講，將聚焦於重塑AI時代下的基礎設施與新體驗，並邀請Sony、Adobe等業界人士分享實務經驗。

此外，還包括探討如何構建與運行代理式AI、展示AWS在基礎設施與多模態AI的創新、 AI 對開發者的影響與未來科技預測等議題。

重點三：創新對談探索技術前沿

本屆re:Invent還將舉辦15場由AWS思想領袖主持的創新對談，深入分析包括數據分析、安全與身分識別、儲存技術、金融服務及公共部門應用等熱門領域，讓與會者更全面掌握未來技術發展。

重點四：沉浸式博覽會與互動學習

re:Invent展區將呈現最新AI技術與雲端應用原型，包括代理式AI、自主機器人與永續發展解決方案。現場也將設有開發者實驗室、即時示範課程、Chalk Talks互動討論等形式，打造沉浸式的學習體驗。

重點五：Werner Vogels閉幕演講與彩蛋T恤

壓軸登場的由Amazon CTO Dr. Werner Vogels發表閉幕主題演講，聚焦「AI對軟體開發世界的根本轉變」。除了精彩演講外，他每年推出的限量主題T恤與電影風格開場影片也將再次登場，成為粉絲間熱議話題。

此外，今年在大會啟動前夕，AWS也宣布將Anthropic最新的Claude 4.5模型系列整合至其Bedrock平台。這些模型具備更強的推理與程式碼能力，將進一步強化企業部署代理式AI的技術基礎，也鞏固Bedrock作為多模型平台的領導地位。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法