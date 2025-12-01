自由電子報
中國人行警告加密貨幣投機死灰復燃 誓言打擊非法金融活動

2025/12/01 10:15

中國人民銀行近日重申對加密貨幣的強硬立場。（示意圖，彭博）中國人民銀行近日重申對加密貨幣的強硬立場。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕中國人民銀行（以下簡稱人行）近日重申對加密貨幣的強硬立場，警告市場投機活動有死灰復燃的跡象，並誓言將加大力度打擊跟穩定幣相關的非法活動。

《路透》報導，人行在一場加密貨幣監管會議上表示，最近因各種原因，加密貨幣投機交易明顯回升，使風險控制面臨更大挑戰。

人行重申，加密貨幣不具有法定貨幣的法律地位，也不能在市場上作為法定貨幣使用，任何與加密貨幣相關的商業行為都是「非法金融活動」。

人行還特別強調對穩定幣的擔憂，稱多數穩定幣項目在客戶身份識別（KYC）、反洗錢（AML）及反恐融資等合規要求上存在缺口，容易被不法人士用作洗錢、詐騙及未經批准的跨境資金轉移工具，對金融秩序與資本項目管理可能構成衝擊。

人行誓言，將加大對相關非法金融活動的打擊力度，以維護經濟和金融穩定。

根據Coindesk數據，截至台北時間12月1日早上9點57分左右，比特幣價格暫報8萬7355.31美元，24小時內跌幅3.94%；以太幣價格暫報2855.73美元，24小時內跌幅5.01%。

