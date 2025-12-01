萬科搖搖欲墜 中國2大民營機構無預警停發房屋銷售數據

萬科提出展延債券到期日後，中國2家民營數據機構暫停發佈單月房屋銷售數據。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕在中國房地產巨頭萬科（Vanke）上週提出展延債券到期日後，中國2家民營數據機構無預警暫停發佈該國百大開發商單月房屋銷售數據，引發關注。

《彭博》報導，中國房產信息集團（CRIC）和中國指數研究院（China Index Academy）是中國最大的2家民營數據提供商，這2家機構通常會在每個月最後一天公佈百大開發商的房屋銷售總額，但是週日（30日）卻未發佈11月的數據，並且沒有給出任何解釋。

萬科先前被認為是中國房地產業當中，相對「健康」的公司之一，但這家有政府資金支持的房地產巨頭，上週首度申請延後償還債券。萬科這一出乎預料的行動，加劇了整個產業的困境。在這之前，中國恆大、碧桂園等公司已經連續多年銷售下滑，並出現大規模違約。

彭博產業研究（Bloomberg Intelligence）分析師孔令儀（Kristy Hung）週一（1日）在一份報告中寫道，缺失的住房數據，可能會加劇人們對這個舉步維艱產業狀況的不確定性，11月的數據恐顯示更大幅度的下降。

全球各大產業仍對中國房地產市場持悲觀態度，自Q2以來，中國房地產銷售持續疲軟。瑞銀（UBS）預計，中國房價至少會在未來2年內持續下跌，中古屋房價也會大幅下跌，主要城市房價預計較高點跌超過3分之1。

國際評級機構惠譽（Fitch Ratings）上（11）月警告，在房地產市場穩定之前，各地區的新屋銷售量可能還會再降15到20％。惠譽指出，黯淡的前景代表銀行和房地產相關的壞帳明年可能仍將居高不下。

