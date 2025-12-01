川普：已選定下一任Fed主席人選 經濟顧問哈塞特呼聲高

美國總統川普（Donald Trump）表示，他已經選定了下一任Fed主席。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）當前的任期將於2026年5月結束，外界高度關注其繼任人選。美國總統川普（Donald Trump）週日（11月30日）表示，他已經選定了下一任Fed主席，將很快宣布這一消息。

綜合媒體報導，川普週日在接受媒體受訪時表示，「我知道我將選擇誰擔任聯準會主席，我很快就會宣布」。

對於被問及白宮國家經濟委員會主任、其首席經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett ）是否會是人選時，川普拒絕回應。

根據預測市場平台Kalsh的投注情況，哈塞特目前獲得提名的機率為72%，遠高於現任Fed理事克里斯多福沃勒（Christopher Waller）（支持率11%）、前Fed理事華爾許（Kevin Warsh（支持率12%）等其他候選人。

