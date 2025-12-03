LTN經濟通》稀土爭奪大戰 在澳洲開打

一間澳洲稀土小公司，恐讓中澳兩國重演2020年貿易戰。（歐新社檔案照）

西澳布朗斯山脈 富含重稀土鏑、鋱

〔財經頻道／綜合報導〕稀土之爭正在全球上演。繼中美稀土之戰後，如今澳洲也正式捲入，甚至還對中國開了第一槍，中國也直接反擊，已叫停澳洲鐵礦石美元計價訂單，打在澳洲最脆弱的「七寸」，這遠比葡萄酒、大麥、龍蝦等商品更具殺傷力，澳洲總理阿爾巴尼斯出面喊話，希望北京「盡快解決問題」。

美國《富比世》形容，中澳因鐵礦石出口與稀土投資問題爆發的這場雙重爭端，幾乎要重演 2020年中澳關係急凍的貿易戰場景。

據報導，今年10月中國政府要求鋼鐵企業全面暫停採購必和必拓（BHP）以美元計價的海運鐵礦石。北京只允許已抵達港口、以人民幣結算的少量現貨放行，其餘全部喊停。表面上，這是結算貨幣問題，但實際上卻是北京對澳洲在稀土議題上做回應。

專家指出，這場風波的真正導火線，是一間澳洲小公司北方礦業（Northern Minerals）。這家公司在澳洲證券交易所上市，市值僅約 3.2億澳元、員工也不到百人，卻握有全球少數的重稀土礦藏。

據了解，西澳布朗斯山脈（Browns Range） 的稀土礦床屬於「重稀土（Heavy Rare Earths, HRE）」類型，是全球極少數以重稀土為主體 的礦區之一。其核心價值就在於富含鏑（dysprosium）和鋱（terbium），這2種是軍工、F-35、電動車、風電與多類先進武器的關鍵材料，目前超過90%的精鍊全在中國。。

值得注意的是，澳洲北部礦業的目標，就是建造一個從礦石到成品的全產業鏈加工廠。該公司預計，2026年底投產，這將是全球第一個不靠中國就能分離重稀土的設施。換句話說，西澳布朗斯山脈是「非中國稀土鏈」最稀缺的起點。

布朗斯山脈的稀土，是全球正在搶奪的下一個能源金脈，而北方礦業就成了稀土博弈的入口。

布朗斯山脈的稀土礦藏，是中國和美國都夢寐以求的戰略資產。（擷取自社群平台）

澳洲政府令中企 賣出北方礦業股份

現今，全球都知道稀土的珍貴，西方國家正試圖擺脫對中國的依賴和被箝制的窘境，朝向自主發展。而西澳未開發的布朗斯山脈稀土礦藏，就成為中國投資者和美國政府都夢寐以求的戰略資產。

因為布朗斯山脈的重要性，中國的關聯資金就盯上了北方礦業，自 2017年起便陸續入場，之後更透過新加坡註冊的域瀟基金（Yuxiao Fund）增加持股。根據中國媒體，域瀟基金背後的實際控制者是濟南域瀟集團董事長吳濤，他在莫三比克擁有多處礦場，長期替中資企業供應低階稀土。

據報導，域瀟基金在2022年曾嘗試將持股從9.81%拉高至19.9%，但澳洲外國投資審查委員會（FIRB）以國家利益為由果斷否決。即便如此，在2024年北方礦業的年度股東會上，一名神秘的中國商人仍差點成功進入董事會，讓澳洲政府警覺到問題並不單純。

過去兩年，澳洲政府全面收緊關鍵礦產的外資審查，尤其針對中國背景投資者更形嚴格。

2024年6月，澳洲財長查爾默斯直接下令五家中國相關投資方出售共 6.13億股北方礦業股票，總計占股 10.4%。這不僅是一次罕見的大規模強制出清，更意味著澳洲正式把稀土視為「不可被外國掌控」的戰略資源。

但到了2025年3月，仍有投資人未在期限內完成出售，澳洲政府索性把整件事送上聯邦法院，北方礦業從此成為澳洲對抗中國「滲透式礦業投資」的代表案例。

分析人士指出，北京當然清楚事態的象徵意味，稀土對中國而言，不僅是原料、更是軍工、電動車、綠能產業鏈的底層基礎，一旦源頭被西方掌握，中國在全球科技競賽中的影響力就會被削弱，北方礦業則成了一顆小石頭，敲中了中澳雙方最敏感的神經。

布朗斯礦山的重稀土鏑和鋱，佔比遠高於全球平均。（擷取自社群平台）

鏑和鋱兩種元素 各國爭搶

分析師指出，這場看似圍繞著小型礦業公司的中澳紛爭，背後其實是中國要守住稀土霸權，美國要打造非中國供應鏈，而澳洲則在兩強之間努力維持戰略主導權的三角拉鋸。

據澳媒報導，北方礦業擁有布朗斯項目的全部權益（100% 持有），該項目資本支出5.92億美元。現今透過超額認購籌集了6050萬澳元，每股價格為 0.051 澳元，將作為前段勘探和營運資金，目標是2028年實現首次精礦生產。

根據新的雙邊關鍵礦產框架，美國進出口銀行和澳洲環境基金署可能提供2.3億美元的貸款，部分資助正在進行的採礦工作。

在所有17種稀土元素中，真正難取代、極度稀缺、又高度依賴中國的，就是鏑和鋱。機構報告指出，布朗斯礦山計畫包括露天開採，之後過渡到地下開採，預計礦山壽命為11年。本計畫預計每年生產約1.75萬噸磷釔礦精礦，稀土氧化物總量（TREO）產能約4350噸，其精華鏑和鋱的佔比遠高於全球平均。

反觀中國，其白雲鄂博礦區（Bayan Obo）是長期以來是中國也是全球最大的稀土來源，但該礦區以氟碳鈰礦 （fluorocarbonates） 和獨居石 （monazite） 等礦物為主，這類礦石中常含有大量輕稀土，包括La（鑭）、Ce（鈰）、Nd（釹）和Pr（鐠）等，重稀土鏑和鋱的含量相對少。

外媒指出，布朗斯礦山每公斤稀土氧化物（TREO）為44.7澳元，超過70%的收入集中在鏑和鋱，這使得布朗斯礦區在稀土供應最緊張的細分市場中佔據了高度集中的市場地位。有鑑於高純度鏑和鋱精礦通常能獲得溢價，這在全球重稀土市場中具有競爭力。

布朗斯稀土太關鍵，北京用鐵礦石美元訂單回敬澳洲的稀土策略。（路透）

中國試圖以鐵礦石訂價 逼澳洲妥協

布朗斯礦山是全球少數以「重稀土為主」的礦床，其戰略價值對中國而言，倘若被西方所掌握，不僅多年來苦心建立的稀土定價權、供應鏈影響力。未來加拿大、非洲、南美的重稀土項目，也恐形成一條條「去中國化」的鏈條，對中國的整體戰略布局產生連鎖效應。

專家指出，在此之前，澳洲加入G7討論「對中國稀土設定底價、甚至加稅」的方案；同時，澳洲政府強制中國基金減持北方礦業，引爆北京的強烈不滿。在北京眼中，這是澳洲試圖破壞中國在稀土精煉的主導地位，甚至與美國一起「遏制中國戰略供應鏈」。

中國對澳洲稀土政策不滿，為何選擇鐵礦石而非稀土進行反制，答案是鐵礦石是澳洲經濟的「心臟」。根據澳洲官方統計資料，澳洲的出口主要由採礦業主導，在2020年佔出口總額約62.9%，鐵礦石則排名第一。

據中國市場「傳聞」，中澳雙方談判破裂，是澳洲必和必拓集團（BHP）希望長期協議價格維持在百美元出頭水準，約比2024年上漲15%，已反映其對鐵礦需求與成本支撐的預期，但中方要求改為與現貨價掛鉤的季度定價機制，當前現貨價僅約80美元/噸，但這些相關數字未獲官方確認。

中國業內指出，中國的鋼鐵產業高度依賴外礦，其中澳洲供應占約六成；反過來，澳洲對中國的依賴更深，每年對中國出口鐵礦收入超過千億澳元。此次北京針對性極強，僅針對美元結算的鐵礦石長期合約，而允許人民幣現貨交易，就是避免了全面脫鉤，又可讓澳洲感受到實質壓力。

分析師指出，中國對澳洲鐵礦的採購規模巨大，只要暫停美元結算訂單，既不會讓中國鋼廠馬上缺貨，也能影響澳洲財政收入，又能向澳洲傳達「你想動稀土，我就動鐵礦石」。這兩件看似無關的事，其實是在同一盤棋上互相牽動。

