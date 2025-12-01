中國黑心奶粉又來 ! 央視爆 : 「這配方」已銷全中國 網友大罵沒良心

中國再爆假奶粉，這次是以「奶精加澱粉」為成分，銷往全中國。（擷取自社群平台）

〔財經頻道／綜合報導〕中國再爆「黑心奶粉」，網民購買進口奶粉可能是假的。近日，中國央視爆料，河南省中牟縣一犯罪集團在出租屋用植脂末（奶精）、麥芽糊精（澱粉類原料）和固體飲料勾兌奶粉，偽造14種進口奶粉包裝（牛奶/羊奶/駱駝奶等）。奶粉應有的蛋白質、脂肪、鈣等營養成分含量幾乎為零，全部都是假奶粉。

據報導，這些奶粉單罐成本僅2-4元人民幣（約新台幣8-17.7元），電商平台售價卻達30-88元人民幣（約新台幣133-390元），利潤率超10倍。中媒指出，這些假奶粉就連專業鑑定人員也無法直接判斷真假，這起涉案金額超過人民幣600萬元人民幣（約新台幣2665萬元）的生產、銷售假冒奶粉案，最初線索來源是彌漫在空氣裡的濃烈香氣

據報導，中國許多電商平台或直播間裡，都能看到打著某國外奶粉的銷售廣告。在主播描述中，他們的牛奶、羊奶、駝奶等等製品質地天然、物美價廉，蛋白質含量高，適合嬰幼兒、老年人等免疫力低下的人群，粉質細膩、綿密、鬆軟、發黏。

但《央視》指出，中國消費者大概想不到，這些所謂的國外進口奶製品，許多是在河南省中牟縣一個出租房中生產，再銷售到全中國各地。

這個工廠所生產的14種「奶製品」，無論是駝奶還是羊奶都是乳味料粉，也就是植脂末、麥芽糊精和固體飲料三種原料混合而成。簡單來說，就是加了奶精和澱粉。

據報導，這件事情會被爆出，是當地一名警察在日常執勤時，於城郊一處偏僻的倉庫聞到連續好幾天傳出濃烈奶香氣，因而引起他的懷疑。

經過警察多天觀察，發現這工廠出入的工人每天上午開始生產、包裝再打包產品，下班前會有物流貨車將產品送往貨運中轉站，這名警方從外包裝發現，工人們生產的產品，是某國外品牌奶製品。

警方再調取送貨相關單據，發現這間工廠生產的奶粉，在各大電商平台和直播間銷售，幾乎已覆蓋全中國。隨後當地警方查獲大量生產偽劣奶粉的原材料、包裝材料、設備等，以及生產好未銷售的成品奶粉6000 餘箱。

經過專業機構鑑定，假奶粉倒入水後瞬間溶解，裡面有大量麥芽糊精，幾乎沒有任何脂肪、蛋白質等成分。專家稱，這樣的假奶粉，就是90%以上的碳水化合物，和俗稱為奶精的植脂末混合而成，也就是說這些假奶粉沒有任何營養成分。

涉事老闆稱，自己了解過假奶粉，是無毒無害無營養的，不會對人體有害，自己也曾擔心會吃人命。對此，「假奶粉、奶粉精加澱粉」等相關詞引發中國網友熱議，不少網友直呼：「沒良心」。

