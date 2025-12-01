2008以來首見！日本升息預期增 2年期債殖利率升至1％

日銀總裁植田和男（Kazuo Ueda）。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕由於市場對於日本央行（BOJ，日銀）即將升息的預期日益增加，日本2年期公債殖利率升至2008年以來最高，日圓兌美元匯率也隨之走強。

《彭博》報導，對貨幣政策預期較為敏感的2年期債殖利率，在日銀總裁植田和男（Kazuo Ueda）於名古屋發表演說前上升1個基點來到1％，日圓兌美元匯率也跟著走強，一度來到155.48。

請繼續往下閱讀...

三井住友銀行首席外匯策略師鈴木浩史（Hirofumi Suzuki）表示，市場對於日銀將升息的預期不斷增強，推動日圓升值，並對2年期債殖利率帶來上升的壓力。植田今日的發言將是最重要的催化劑，如果他的言論比預期的更為鷹派，這一趨勢預計將持續。

市場目前預測，日銀將在19日政策會議後宣佈升息的可能性為62％，等到1月會議升息的可能性則增至近90％。相較之下，2週前市場對12月升息的預期僅30％。

此外，日本財務省為了支持首相高市早苗（Sanae Takaichi）的經濟刺激計劃，政府將增加短期債券的發行，包括增發3000億日圓（約新台幣611.1億元）的2年期和5年期公債，以及6.3兆日圓（約新台幣1.2兆元）的國庫券，這將對短期主權債券構成壓力。

安盛投資管理（AXA Investment Managers）資深固定收益策略師木村龍太郎（Ryutaro Kimura）表示，目前對債券市場「保持謹慎」是明智之舉。市場必須考慮到高市政府財政擴張政策可能導致通膨加速，以及中期日本國債發行量大幅增加，導致供需失衡惡化的問題。

隨著日圓兌美元匯率在本季貶5％，創下G10貨幣當中最差表現，加上日本通膨一直高於央行的2％目標，這加劇了外界對於央行升息速度過慢的批評。而上週舉行的2年期公債拍賣需求疲軟，顯示由於升息風險不斷增加，投資人持謹慎態度。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法