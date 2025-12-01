報案追緝釀基隆河油污者 台水：絕不輕縱、盼最嚴厲處分

台水27日巡檢發現基隆河遭油污污染，水公司派出水車供應民生用水。（台灣自來水公司第一區管理處提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕針對基隆河遭油污污染影響基隆、汐止地區逾15萬戶停水，台灣自來水公司30日聲明，台水已向警方報案，盼司法追緝污染行為人，台水重申，污染公共水源、影響民生用水的行為，性質重大，絕不能輕縱，呼籲針對污染者採取最嚴厲的法律處分。

台水針對受影響用水戶啟動三項補償措施，一是水費減免3度，二是若用戶自行清洗水塔，再減免水費2度，三是如委外清洗水塔，台水將憑證核銷相關費用。

台水表示，針對本次河川污染事件，台水公司展開全面應變作業，包括清洗淨水單元設備、加強進水管理、啟動管網大規模排水與循環沖洗以及密集採樣檢測等，經多輪水質檢測結果均顯示符合飲用水水質標準，確保自來水已完全排除異味，請民眾安心使用。

台水公司說明事情始末，本月27日清晨6時26分，台水公司人員於基隆河八堵抽水站例行巡查，發現河面出現油污情形，立即依應變程序停止抽取基隆河原水，迅速切換新山水庫供水等緊急處置；後續在7點14分通報基隆市環保局，環保單位到場後，巡查周邊溝渠及基隆河段上游，發現崇智橋、八堵抽水站、暖江橋與碇內加油站周邊少量油污漂浮，立即設置攔油索，並持續追查污染源，目前尚未查獲實際污染行為人。

台水表示，本次事件除影響基隆市仁愛、安樂、信義、七堵、中山等區約10.5萬戶，新北市汐止區亦有4.7萬戶，直接影響民眾日常生活。台水公司已在11月28日前往基隆市警察局八堵分駐所正式報案，期盼司法單位儘速追緝污染者。

台水公司表示，台水同為受害者，自事件發生第一時間啟動緊急處置程序，並全力配合環保及司法單位追查污染源頭，期盼污染者能儘速依法究責，以保障公共水源安全。台水籲請基隆市政府環保局依「水污染防治法」加強稽查作業，並針對污染者採取最嚴厲的法律處分，同時商請地檢署協助追查，務必將污染者繩之以法，以維護公共用水安全與社會公義。

