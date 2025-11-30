「魔鬼金屬」價格創歷史新高 漲幅遠超黃金、仍有上漲空間原因曝

白銀因其價格波動性常被稱為「魔鬼金屬」，據專家稱，儘管供應緊張，白銀價格今年仍創下歷史新高，並且仍有上漲空間。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕白銀因其價格波動性常被稱為「魔鬼金屬」，據專家稱，儘管供應緊張，白銀價格今年仍創下歷史新高，並且仍有上漲空間。2025年白銀漲幅超過黃金，預計成長約71%，而黃金漲幅為54%。

白銀的成長價值一直與黃金的成長同步，黃金價格今年也出現了上漲行情，飆升至每盎司4000 美元以上。10月中旬，白銀價格達到每盎司54.47美元的歷史高位，較去年同期上漲71%。此後漲幅有所回落，但目前儘管供應量較低，價格仍再次上漲。

非洲地區ETF固定收益及大宗商品產品管理主管保羅·西姆斯告訴CNBC：「為了滿足交割需求，有些人不得不透過飛機而不是貨船來運輸白銀」；「雖然我們看到白銀價格一度飆升，但也略有回落。從長遠來看，這次的市場動態有所不同，可能會使白銀價格保持在相對較高的水平，甚至在未來一段時間內繼續上漲」，他補充道。

10月份是過去50年來白銀價格第三次達到高峰。其他白銀價格高點包括1980年1月，當時杭特兄弟（Hunt brothers）囤積了全球三分之一的白銀供應，試圖壟斷市場；以及2011年，在美國債務上限危機之後，白銀和黃金被視為避險資產。

